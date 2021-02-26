Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı! Yıl sonuna kadar devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin uzatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sigorta prim teşviki süresinin uzatılmasına dair karar 24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir."