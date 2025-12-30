Sigorta sektörü BES'te değişikliğe sıcak bakmıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yüzde 30 devlet katkısının yüzde 20’ye düşürülme olasılığına dair değerlendirmelerde bulunan Gülen, sektör olarak bu indirimi desteklemediklerini ifade etti. BES’in 2003 yılından bu yana başarısını kanıtladığını belirten Gülen, sistemin bugün 20 milyon katılımcı ve 2 trilyon liranın üzerinde fon büyüklüğüne ulaştığını hatırlattı.

Devlet katkısının sistemi büyütmedeki stratejik rolüne dikkat çeken Gülen, sabit oran yerine kademeli katkı payını önerdi, devlet katkısının yüzde 30 seviyesinde korunmasını ancak katılımcı profiline göre de farklılaştırılması gerektiğini söyledi. Gençlere teşvik verilmesini de öner Gülen, sisteme yeni giren genç katılımcılara daha yüksek, emeklilik yaşı yaklaşanlara ise daha düşük oranlarda katkı payı verilmesini tavsiye etti.

2025'te 1 trilyon liralık prim üretimi

Sigorta sektörünün 2025 yılını hem büyüme hem de kârlılık açısından verimli geçirdiğini kaydeden TSB Başkanı, yılın ilk 11 ayında 1 trilyon liranın üzerinde prim üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47’lik bir büyümeye işaret ediyor. Yüksek TL faiz ortamının mali gelirlere katkısıyla sektörün özsermaye kârlılığı yüzde 40’ın üzerine çıktı.

Trafik sigortasında yeni dönem

1 Ocak 2026 itibarıyla trafik sigortalarında yeni bir dönemin başlayacağını hatırlatan Gülen, hasarsızlık basamaklarındaki adaletsizliklerin giderileceğini müjdeledi. İkinci araç alımlarında uygulanan standart 4. basamak girişlerinin, sürücünün siciline (iyi veya kötü sürücü geçmişine) göre revize edileceğini belirtti.

Sağlık sigortasını son 10 yılın "yıldız branşı" olarak tanımlayan Gülen, şu an 8,5 milyon olan sigortalı sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’deki sağlık harcamalarının yüzde 80’inin kamu tarafından karşılandığını ifade eden Gülen, bu yükün yüzde 10'luk kısmının özel sigortalara devredilmesinin kamu bütçesine 1 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını vurguladı. Sektörün hedefi, özel sağlık sigortası penetrasyonunu yüzde 20 seviyelerine çıkarmak.