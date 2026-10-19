Üç sigorta şirketi iflas mı etti? Türkiye Sigorta Birliği iddialara son noktayı koydu

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İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından sigorta sektörüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar üzerine Türkiye Sigorta Birliği'nden açıklama geldi.

Bazı sosyal medya platformlarında üç sigorta şirketinin iflas ettiği öne sürülürken TSB, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Birlik, kamuoyunda endişeye yol açabilecek bu tür paylaşımların sigorta sektörüne duyulan güveni olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Üç sigorta şirketinin iflas ettiği iddiasına yanıt

Türkiye Sigorta Birliği, sektörün güçlü kurumsal yapısı, risk yönetimi kapasitesi ve uluslararası reasürans güvenceleriyle doğal afetlerden kaynaklanan riskleri yönetebildiğini vurguladı. Açıklamada, sigorta şirketlerinin sigortalılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda endişeye neden olabilecek ve sigorta sektörüne duyulan güveni olumsuz etkileyebilecek söz konusu iddialar asılsızdır."

Sel hasarları için çalışmalar sürüyor

İstanbul'daki sel felaketinin ardından sigorta sektörünün hasar süreçlerini yürütmek üzere harekete geçtiği bildirildi. TSB, hasar ihbarlarının alınması ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek poliçe teminatları kapsamındaki tazminatların hak sahiplerine en kısa sürede ulaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Birlik, sigorta şirketlerinin vatandaşların ve işletmelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Asılsız paylaşımlara cezai yaptırım uyarısı

Türkiye Sigorta Birliği, sigorta kuruluşlarının itibarını zedeleyen gerçeğe aykırı haberlerin hukuki sonuçlarına da dikkat çekti. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 35'inci maddesinin yedinci fıkrasına işaret edilen açıklamada, sigorta kuruluşlarının itibarına veya mali durumuna zarar verebilecek asılsız haberleri kasten yayanlara cezai yaptırım öngörüldüğü hatırlatıldı.

Şirket isimleri açıkça belirtilmese bile kamuoyunda güven sorunu oluşturabilecek nitelikteki asılsız paylaşımların da yaptırım kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

Sigortalılara resmi kaynak uyarısı

Birlik, vatandaşlardan kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini istedi. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ve mali durumlarına ilişkin değerlendirmelerde başta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) olmak üzere yetkili kurumların açıklamalarının esas alınması gerektiği vurgulandı.

TSB, yanıltıcı paylaşımları yakından takip ettiğini ve hem sektörün itibarını hem de sigortalıların haklarını korumak amacıyla gerekli girişimlerde bulunacağını bildirdi.