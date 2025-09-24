Sigorta sektöründe prim üretiminde 8 ayda dikkat çekici artış
Türkiye sigorta sektörü 2025'in ilk sekiz ayında güçlü bir performans sergiledi. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 artarak 758,6 milyar TL'ye ulaştı. Hayat dışı sigortalar 650,5 milyar TL ile pazarın yüzde 85,7'sini oluştururken, hayat sigortaları 108,1 milyar TL ile yüzde 14,3 pay aldı.
Sektörün toplam prim üretimi 253 milyar TL arttı
TSB'nin üye şirketlerden derlediği istatistiklere göre, sektörün toplam prim üretimi 758 milyar 632,4 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 505 milyar 301,6 milyon TL seviyesindeydi.
Prim üretiminin ana dağılımına bakıldığında, hayat dışı sigortalar 650 milyar 501,3 milyon TL'lik bir paya sahipken, hayat sigortaları 108 milyar 131,1 milyon TL'lik üretimle sektöre katkı sağladı.
Böylece pazar payı hayat dışı branşlarda yüzde 85,7, hayat sigortalarında ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. 2024’ün aynı döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 88,1 ve yüzde 11,9 seviyesindeydi.
Hayat sigortalarında artış
Hayat dışı sigorta üretimi yüzde 46,2 artarken, hayat sigortalarında yüzde 79,3’lük artış yaşandı. Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 10,0, hayat sigortasında yüzde 34,9 ve sektör genelinde yüzde 12,9 oldu.
Aynı dönemde katılım sigortacılığı toplam prim üretimi de yüzde 57 artışla 42 milyar 357,3 milyon TL’ye yükseldi.