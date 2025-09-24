Sigorta sektöründe prim üretiminde 8 ayda dikkat çekici artış

Türkiye'deki sigorta şirketlerinin prim üretimi, 2025 yılının ilk sekiz ayında güçlü bir büyüme kaydetti. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı son verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde toplam prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,1'lik bir artış gösterdi.

Sektörün toplam prim üretimi 253 milyar TL arttı

TSB'nin üye şirketlerden derlediği istatistiklere göre, sektörün toplam prim üretimi 758 milyar 632,4 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 505 milyar 301,6 milyon TL seviyesindeydi.

Prim üretiminin ana dağılımına bakıldığında, hayat dışı sigortalar 650 milyar 501,3 milyon TL'lik bir paya sahipken, hayat sigortaları 108 milyar 131,1 milyon TL'lik üretimle sektöre katkı sağladı.

Böylece pazar payı hayat dışı branşlarda yüzde 85,7, hayat sigortalarında ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. 2024’ün aynı döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 88,1 ve yüzde 11,9 seviyesindeydi.

Hayat sigortalarında artış

Hayat dışı sigorta üretimi yüzde 46,2 artarken, hayat sigortalarında yüzde 79,3’lük artış yaşandı. Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 10,0, hayat sigortasında yüzde 34,9 ve sektör genelinde yüzde 12,9 oldu.

Aynı dönemde katılım sigortacılığı toplam prim üretimi de yüzde 57 artışla 42 milyar 357,3 milyon TL’ye yükseldi.