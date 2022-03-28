Sigorta şirketlerinin prim üretimi yüzde 63,4 arttı

Sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi bu yılın ilk iki ayında arttı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) 2022 yılı Şubat ayı sonuna ilişkin olarak üyelerinden derlendiği verilere göre, sigorta şirketlerinin yılın ilk iki ayı itibarıyla toplam prim üretimi yüzde 63,4 artışla 27 milyar 357 milyon 589 bin 797 TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi yüzde 53,7 artışla 1 milyar 409 milyon 365 bin 437 TL oldu.