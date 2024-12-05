'Sigorta teşvik primi' çıkışı! TESK Başkanı Palandöken taleplerini hatırlattı: Aksi uygulanmalı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TBMM’ye sunulan yasa teklifinde yer alan, işverenlere sağlanan 5 puanlık sigorta prim teşvikinin 4 puana indirilmesi yönündeki düzenlemeye tepki gösterdi.

Palandöken, bu indirimin işverenlere kişi başı ortalama aylık 400 TL ek maliyet getireceğini vurgulayarak, ekonomik zorluklarla mücadele eden esnaf ve sanatkârların daha fazla destek beklediğini söyledi.

"Esnafı zora sokar"

Palandöken, “2008’den beri düzenli olarak verilen yüzde 5 prim desteği işverenler için kritik öneme sahip. Ancak yasa teklifi ile bu desteğin 4 puana indirilmesi gündeme geldi. Bu, işverenlerin ekonomik yükünü artıracaktır. Biz TESK olarak daha önce bu desteğin yüzde 10’a çıkarılmasını talep etmiştik. Ancak şu an desteğin azaltılması gündemde ve bu durum esnafı zora sokar” dedi.

"Esnaf ve sanatkârlar da korunmalı"

Vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, Anayasa’nın 173. maddesine atıfta bulunarak, “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Ancak şu an imalat sanayi sektörü için teşviklerin 2026’ya kadar devam edeceği belirtiliyor. Esnaf ve sanatkârlar ise yeterince desteklenmiyor. Bu yaklaşım adil değil” şeklinde konuştu.

"Teşvik azalırsa yeni ekonomik yükler doğar"

TESK Başkanı, prim teşvikinin düşürülmesinin uzun vadede kayıt dışı çalışmayı artırabileceği uyarısında bulunarak, “Daha önce artış talep ettiğimiz bir teşvikin düşürülmesi, işverenlerin maliyetlerini daha da artıracak ve ekonomik dengeleri zorlayacaktır” ifadelerini kullandı.