Sigortacılık sektöründe hedef 150 milyar dolarlık hacme ulaşmak

Sevilay ÇOBAN

Fuarın açılışında konuşan SEDDK Başkanı Davut Menteş, sigorta sektörünün potansiyelinde çıtayı yükselterek, İTO Başkanı Sekib Avdagiç’in dile getirdiği 100 milyar dolarlık hacmin 150 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi. “30 milyar dolardan 100 milyar dolara, hatta 150 milyar dolara ulaşma potansiyeline sahibiz diyen Menteş, “Türkiye’de sigortalılık oranı %2,6 gibi düşük bir seviyede. Gelişmiş ülkelerde ve G20 ortalamasının %7 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum, büyüme için büyük bir potansiyele işaret ediyor. Türkiye’deki dört otomobilden üçünün sigortasız olduğu, sadece bir otomobilin daha sigortalı hale getirilmesi halinde bile sigorta üretimini %15 artıracağı bir gerçektir. Bu da ancak sigortalılarda risk bilincinin artırılmasıyla mümkün olur” şeklinde konuştu.

Genişletilmiş doğal afet sigortası yasası yolda

Yeni sigortacılık ürünleri ve mevzuat düzenlemeleri hakkında bilgi veren Menteş, tüm afet unsurlarını kapsayacak genişletilmiş doğal afet sigortasına geçiş için hazırlanan taslağın yakın zamanda yasalaşarak sektörde önemli bir büyüme sağlayacağını söyledi. Menteş, “2018’de yürürlüğe giren Devlet Destekli Alacak Sigortası, istenilen seviyeye ulaşamadı. 2026, bu ürünün ‘yeniden doğuş’ yılı olacak. Sigortaya hassas ve mesafeli bakan kesimleri de kapsayacak, uluslararası uygulamaları esas alan yeni bir katılım sigortacılığı modelinin çalışmalarının tamamlandı ve yakın gelecekte yürürlüğe konulacak” dedi.

Sağlık poliçeleri ve hasar tespitlerde sorun var

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin altyapısı ve varlıkları göz önüne alındığında, sigorta sektöründe en az 100 milyar dolarlık bir hacim potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, “Müşteri memnuniyeti, sektörün ileriye taşınmasını sağlayacaktır. Sigorta poliçesi düzenleme ve hasar sonrası hizmetlerle ilgili önemli şikâyetler var. Sağlık sigortasıyla ilgili de sorunlar yaşanıyor” diye konuştu. TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar ise acentelerin sektördeki kritik rolünü vurgulayarak, “Şirketlerden acentelerle rekabet etmemelerini, onların büyümesi için destek olmalarını bir kez daha dile getiriyorum. Çünkü acente yapısı güçlü olan şirketler de güçlüdür” dedi.

Sigortanın asıl güven testi, hasar anında verilir

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, sigortacılığın özünün güven ve hasar süreçlerinin adil yönetimi olduğunu şöyle konuştu: “Bir eksperin raporu, sektörün ‘güven sözleşmesi’ niteliğindedir. Sigortanın asıl güven testi, hasar anında verilir.” Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut da fuarın sektör için önemine değinerek, “Biz vatandaşlarımızın hayatlarını ve varlıklarını güvence altına alırken aynı zamanda riskleri yönetiyoruz. Birlikte sadece fon değil, güven satalım” dedi. Korkut, ayrıca fuara katılım sağlayan öğrencilerin sektöre kazandırılmasının önemine değinerek, gençlerin sigortacılığı kariyer olarak görmesinin sektörün geleceğini güçlendireceğini söyledi.