Sigortacılık teknoloji odaklı modellere yatırım yapıyor

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından bu yıl 14’üncüsü kutlanan Sigorta Haftası, 4. Uluslara­rası Sigorta Zirvesi ile başlar­ken, zirve, sektörün gelece­ğini şekillendiren teknolojik dönüşüme ışık tuttu. “Diji­tal Gelecek: Teknoloji Sigor­ta Sektörünü Nasıl Değiştiri­yor?” temasıyla düzenlenen zirvedeye özel bir mesaj gön­deren Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz, sigor­tacılığın ekonomik işlevinin ötesine geçen toplumsal rolü­ne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, son yıllar­da sigorta sektöründe güçlü bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. 2025’in ilk sekiz ayında 800 milyar liraya yak­laşan üretimi ve 3 trilyon lira­ya ulaşan aktif büyüklüğüyle sektörün milli gelire oranı sü­rekli artıyor. Bu tablo, sigorta­cılığın ekonomimizin taşıyıcı sütunlarından biri haline gel­diğini açıkça gösteriyor. 2030 yılına yönelik iki kat büyüme hedefi, sigorta sektörünün ge­leceğe dair stratejik perspek­tifini net biçimde ortaya koy­maktadır.” Yılmaz ayrıca, Bi­reysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) stratejik önemini vurgulayarak toplam katılımcı sayısının 18 milyona yaklaştığını, fon büyüklüğü­nün ise 1,8 trilyon lirayı aştı­ğını belirtti. Yabancı yatırım­cıların ilgisine de dikkat çe­ken Yılmaz, Türkiye’nin güçlü mali yapısı, hızla ilerleyen di­jital dönüşümü ve düzenleyici kurumlarının kararlı adımla­rıyla küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğini ifade etti.

“Piyasa disiplini adımları meyvesini veriyor”

Sigortacılık ve Özel Emek­lilik Düzenleme ve Denetle­me Kurumu (SEDDK) Baş­kanı Davut Menteş, 4. Ulus­lararası Sigorta Zirvesi’nde yaptığı konuşmada son iki yıl­da piyasa disiplini ve finansal dayanıklılık alanında atılan adımların meyvelerini verdi­ğini söyledi. Menteş, solvency göstergelerindeki iyileşme­lerin sektöre duyulan güveni artırdığını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları­nın da uzun bir aradan son­ra Türkiye sigorta sektörünü pozitif değerlendirdiğini be­lirtti. Özkaynak kârlılığının makul seviyelerde seyrettiği­ni kaydeden Menteş, banka­cılığa kıyasla sigortacılığın pozitif ayrışmayı sürdürdü­ğünü vurguladı. Menteş, Tür­kiye sigorta sektörüne yaban­cı ilgisinin de arttığı bilgisini yineledi. Zirvenin ana teması olan dijitalleşmeye dikkat çe­ken Menteş, SEDDK’nın di­jital dönüşüm, inovasyon ve otomasyon süreçlerinde tüm paydaşlara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

“Sigorta, toplumun risk dayanıklılığını artıyor”

Konuşmasına insanoğlu­nun varoluşundan bu yana ge­çirdiği evrimleri anlatan bir sunumla başlayan Türkiye Si­gorta Birliği Başkanı Uğur Gü­len, gelinen noktada teknolo­jinin insan hayatının vazge­çilmezleri arasına girdiğini kaydetti. Gülen, sigorta sektö­ründe dijitalleşmenin hız, şef­faflık ve verimlilik boyutlarına değinerek, “Biliyoruz ve ina­nıyoruz ki sigorta sektöründe atacağımız her adım, yalnızca sektörün büyümesine değil, aynı zamanda toplumun risk­lere karşı daha dayanıklı hale gelmesine hizmet edecek. Bu nedenle küresel iyi uygulama­ların uyarlanması, veri temel­li karar mekanizmalarının ku­rulması ve teknoloji odaklı si­gortacılık modellerine yatırım yapılması, geleceğin sigorta sektörünü şekillendirecek en kritik adımlardır. Sigorta sek­töründe 2024 yılında 81 mil­yardan fazla veri işlendi, gün­de ortalama 348 binden fazla poliçe üretildi ve günlük 116 binden fazla hasar dosyası açıldı. Bu rakamlar, sektörü­müzün büyüklüğünü ve diji­talleşmenin bizlere açtığı ufku ortaya koyuyor” dedi.

Gülen ayrıca yapay zekâ­nın underwriting, hasar tes­piti, dolandırıcılık önleme ve kişiselleştirilmiş poliçeler gi­bi alanlarda sigorta sektörünü dönüştürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Ya­pay zekâ çağımızın en dönüş­türücü teknolojilerinden biri. Büyük fırsatlar sunduğu kadar önemli riskleri de beraberin­de getiriyor. Ancak unutulma­malıdır ki sigortacılığın özün­de insan dokunuşu hep var olacaktır. Çünkü güveni, daya­nışmayı ve adaleti sağlayan şey yalnızca veriler değil, bu veri­leri insana değer katan bir ba­kış açısıyla yorumlamaktır.”

Siber saldırılar sigortada maliyetleri artırıyor

Avrupa Sigorta Birliği (Insurance Europe) Direktörü Thea Utoft Høj Jensen, “Önemli Dijital Eğilimler ve Sigorta Sektörünü Etkileme Biçimleri” konulu konuşmasında Avrupa Birliği’nde sigortacılığın dijitalleşmesi konusuna değindi. Jensen, siber saldırıların artış oranından bahsederek, “Bu operasyonel tehditler, maliyetleri de artırıyor. Bu nedenle siber güvenlik algımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca dijital egemenlik konusunda da adımlar atılmalı. Nedir dijital egemenlik? 2 ya da 3. ülkelerden gelen teknolojik ürünlere daha az bağımlı hale gelmek. Yani en iyi teknolojik ürünlere bir takım baskılara maruz kalmadan ulaşmak çok önemli. Sigortacılığın geleceği de kuralları doğru koyup, uygulamaktan geçiyor. Devletler nezdinde de mevzuatlar gelişiyor ama bir kısmı birbiri ile çelişkili. Dolayısıyla politika yapıcılara ulaşıp resimdeki yerimizi göstermeliyiz” diye konuştu.

“Yapay zekâ tehdit değil”

Romanya Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (UNSAR) Başkanı Alexandru Ciuncan da teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekânın sigorta sektörü için önemli olduğuna dikkati çekti. Yapay zekânın tehdit olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Ciuncan, “Yapay zekâyla sigorta sektöründe yeni teknolojileri daha kolay ve çabuk uygulamaya koyabilirsiniz. Eğer sigorta penetrasyonu yüksek değilse bu maliyetleri düşürmek de daha kolay olabilir. Bu durum size rekabetçi yeni teknolojileri kullanmakta üstünlük sağlayabilir” dedi.

“Sigorta sektörünü yakından takip ediyoruz”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kıdemli Uzmanı Levent Tuzun ise 50 milyardan fazla kaynağı 40’dan fazla ülkeye tahsis ettiklerini ve EBRD’nin yatırımlarının yüzde 80’ini özel sektöre ayırdıklarını söyledi. Yatırımlarda Türkiye’nin tek başına diğer bölgelerle kıyaslanacak durumda olduğunu gördüklerini belirten Tuzun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’deki portföyümüz neredeyse 8 milyar euro. Yarısı enerji ve altyapıda, geri kalan kısmı ise üretim, hizmetler ve finans arasında değişiyor. Kümülatif yatırım büyüklüğümüz Türkiye’de piyasaya girdiğimiz 2009’dan beri 22 milyar euroya ulaştı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından biz 1 milyar euroyu da finansal sektöre ve kurumsal sektöre aktardık.” Sigorta sektörünün gelişimini yakından takip ettiklerini açıklayan Tuzun, “Yapay zekâ kullanımı, penetrasyonu hızlı bir şekilde artırmaya yönelik bir araçtır. Bütün bunlar, hem sigorta tarafı hem de özellikle kurumsal varlıkların ve büyük altyapıların hızlı bir şekilde izlenebilmesi için önemli” ifadelerini kullandı.