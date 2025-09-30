Sigortacılık teknoloji odaklı modellere yatırım yapıyor
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) düzenlediği 4.Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde bu yıl ana tema dijitalleşme oldu. TSB Başkanı Uğur Gülen, teknoloji odaklı sigortacılık modellerine yatırımın geleceğin sigorta sektörünü şekillendireceğini belirterek, “2024’te 81 milyardan fazla veri işleyen sektör, günde ortalama 348 binden fazla poliçe üretti” dedi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından bu yıl 14’üncüsü kutlanan Sigorta Haftası, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi ile başlarken, zirve, sektörün geleceğini şekillendiren teknolojik dönüşüme ışık tuttu. “Dijital Gelecek: Teknoloji Sigorta Sektörünü Nasıl Değiştiriyor?” temasıyla düzenlenen zirvedeye özel bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sigortacılığın ekonomik işlevinin ötesine geçen toplumsal rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, son yıllarda sigorta sektöründe güçlü bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. 2025’in ilk sekiz ayında 800 milyar liraya yaklaşan üretimi ve 3 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğüyle sektörün milli gelire oranı sürekli artıyor. Bu tablo, sigortacılığın ekonomimizin taşıyıcı sütunlarından biri haline geldiğini açıkça gösteriyor. 2030 yılına yönelik iki kat büyüme hedefi, sigorta sektörünün geleceğe dair stratejik perspektifini net biçimde ortaya koymaktadır.” Yılmaz ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) stratejik önemini vurgulayarak toplam katılımcı sayısının 18 milyona yaklaştığını, fon büyüklüğünün ise 1,8 trilyon lirayı aştığını belirtti. Yabancı yatırımcıların ilgisine de dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’nin güçlü mali yapısı, hızla ilerleyen dijital dönüşümü ve düzenleyici kurumlarının kararlı adımlarıyla küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğini ifade etti.
“Piyasa disiplini adımları meyvesini veriyor”
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde yaptığı konuşmada son iki yılda piyasa disiplini ve finansal dayanıklılık alanında atılan adımların meyvelerini verdiğini söyledi. Menteş, solvency göstergelerindeki iyileşmelerin sektöre duyulan güveni artırdığını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da uzun bir aradan sonra Türkiye sigorta sektörünü pozitif değerlendirdiğini belirtti. Özkaynak kârlılığının makul seviyelerde seyrettiğini kaydeden Menteş, bankacılığa kıyasla sigortacılığın pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü vurguladı. Menteş, Türkiye sigorta sektörüne yabancı ilgisinin de arttığı bilgisini yineledi. Zirvenin ana teması olan dijitalleşmeye dikkat çeken Menteş, SEDDK’nın dijital dönüşüm, inovasyon ve otomasyon süreçlerinde tüm paydaşlara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.
“Sigorta, toplumun risk dayanıklılığını artıyor”
Konuşmasına insanoğlunun varoluşundan bu yana geçirdiği evrimleri anlatan bir sunumla başlayan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, gelinen noktada teknolojinin insan hayatının vazgeçilmezleri arasına girdiğini kaydetti. Gülen, sigorta sektöründe dijitalleşmenin hız, şeffaflık ve verimlilik boyutlarına değinerek, “Biliyoruz ve inanıyoruz ki sigorta sektöründe atacağımız her adım, yalnızca sektörün büyümesine değil, aynı zamanda toplumun risklere karşı daha dayanıklı hale gelmesine hizmet edecek. Bu nedenle küresel iyi uygulamaların uyarlanması, veri temelli karar mekanizmalarının kurulması ve teknoloji odaklı sigortacılık modellerine yatırım yapılması, geleceğin sigorta sektörünü şekillendirecek en kritik adımlardır. Sigorta sektöründe 2024 yılında 81 milyardan fazla veri işlendi, günde ortalama 348 binden fazla poliçe üretildi ve günlük 116 binden fazla hasar dosyası açıldı. Bu rakamlar, sektörümüzün büyüklüğünü ve dijitalleşmenin bizlere açtığı ufku ortaya koyuyor” dedi.
Gülen ayrıca yapay zekânın underwriting, hasar tespiti, dolandırıcılık önleme ve kişiselleştirilmiş poliçeler gibi alanlarda sigorta sektörünü dönüştürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Yapay zekâ çağımızın en dönüştürücü teknolojilerinden biri. Büyük fırsatlar sunduğu kadar önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Ancak unutulmamalıdır ki sigortacılığın özünde insan dokunuşu hep var olacaktır. Çünkü güveni, dayanışmayı ve adaleti sağlayan şey yalnızca veriler değil, bu verileri insana değer katan bir bakış açısıyla yorumlamaktır.”
Siber saldırılar sigortada maliyetleri artırıyor
Avrupa Sigorta Birliği (Insurance Europe) Direktörü Thea Utoft Høj Jensen, “Önemli Dijital Eğilimler ve Sigorta Sektörünü Etkileme Biçimleri” konulu konuşmasında Avrupa Birliği’nde sigortacılığın dijitalleşmesi konusuna değindi. Jensen, siber saldırıların artış oranından bahsederek, “Bu operasyonel tehditler, maliyetleri de artırıyor. Bu nedenle siber güvenlik algımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca dijital egemenlik konusunda da adımlar atılmalı. Nedir dijital egemenlik? 2 ya da 3. ülkelerden gelen teknolojik ürünlere daha az bağımlı hale gelmek. Yani en iyi teknolojik ürünlere bir takım baskılara maruz kalmadan ulaşmak çok önemli. Sigortacılığın geleceği de kuralları doğru koyup, uygulamaktan geçiyor. Devletler nezdinde de mevzuatlar gelişiyor ama bir kısmı birbiri ile çelişkili. Dolayısıyla politika yapıcılara ulaşıp resimdeki yerimizi göstermeliyiz” diye konuştu.
“Yapay zekâ tehdit değil”
Romanya Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (UNSAR) Başkanı Alexandru Ciuncan da teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekânın sigorta sektörü için önemli olduğuna dikkati çekti. Yapay zekânın tehdit olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Ciuncan, “Yapay zekâyla sigorta sektöründe yeni teknolojileri daha kolay ve çabuk uygulamaya koyabilirsiniz. Eğer sigorta penetrasyonu yüksek değilse bu maliyetleri düşürmek de daha kolay olabilir. Bu durum size rekabetçi yeni teknolojileri kullanmakta üstünlük sağlayabilir” dedi.
“Sigorta sektörünü yakından takip ediyoruz”
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kıdemli Uzmanı Levent Tuzun ise 50 milyardan fazla kaynağı 40’dan fazla ülkeye tahsis ettiklerini ve EBRD’nin yatırımlarının yüzde 80’ini özel sektöre ayırdıklarını söyledi. Yatırımlarda Türkiye’nin tek başına diğer bölgelerle kıyaslanacak durumda olduğunu gördüklerini belirten Tuzun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’deki portföyümüz neredeyse 8 milyar euro. Yarısı enerji ve altyapıda, geri kalan kısmı ise üretim, hizmetler ve finans arasında değişiyor. Kümülatif yatırım büyüklüğümüz Türkiye’de piyasaya girdiğimiz 2009’dan beri 22 milyar euroya ulaştı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından biz 1 milyar euroyu da finansal sektöre ve kurumsal sektöre aktardık.” Sigorta sektörünün gelişimini yakından takip ettiklerini açıklayan Tuzun, “Yapay zekâ kullanımı, penetrasyonu hızlı bir şekilde artırmaya yönelik bir araçtır. Bütün bunlar, hem sigorta tarafı hem de özellikle kurumsal varlıkların ve büyük altyapıların hızlı bir şekilde izlenebilmesi için önemli” ifadelerini kullandı.