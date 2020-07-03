SİHA’dan sonra insansız mini tanklar geliyor

03 Temmuz 2020

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda ‘insansız mini tank’ olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırılacak. ASELSAN’ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, “İnsansız kara araçlarımız da SİHA'larımız gibi dünya ölçeğinde ilgi uyandıracak, başka orduların da edinmek isteyecekleri öncü nitelikli araçlar olacak. Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak” dedi.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan silahlı sınıf insansız kara aracı temin sözleşmesi kapsamında, seri üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının uzaktan kumanda iletişim altyapısı dahil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından geliştirildi.

Araç, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde gelen platformlarından biri olacak.