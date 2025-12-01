Siirt'te 559 milyonluk yatırımın 330 milyonu amorti edildi

Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında 110 bin metrekare alanda kurulan tesiste, saatte 160 ton kapasiteli asfalt plenti, 250 ton kapasiteli taş kırma ve eleme tesisi, saatte 500 ton üretim kapasiteli stabilizasyon tesisi, bin ton kapasiteli su deposu ve idari bina yer alıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılında 110 dönümlük hazine ve taş ocağı olarak da kullanılan bu alanı İl Özel İdarenin tahsisini sağladıklarını söyledi. Akabinde burada, asfalt plenti tesisi ve 50 iş makinesinden oluşan bir sistem oluşturduklarını belirten Vali Kızılkaya, bu sistemin sadece makinelerin kurulumu ihale rakamlarıyla 212 milyon liraya mal olduğunu, yine aynı şekilde araçların 347 milyona mal olduğunu bu tesisin toplamda 559 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.

Vali Kızılkaya, bu sene haziran başı itibariyle tesisi aktif hale getirdiklerini söyleyerek, "Bu tesisinin milletimize, Siirt'imize hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar yapmış olduğumuz 559 milyon liralık yatırımı bu zaman kadar 330 milyonunu amorti ettik. Bu tesis, yapmış olduğumuz yatırımı geri getireceğini görmüş olduk. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu tesisin ilimize kazandırılmasında bize her zaman destekleriyle önümüzü açan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine aynı şekilde tüm bakanlarımıza, İçişleri Bakanımıza verdikleri desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu destek veren milletvekilimize, il özel idare teşkilatımızı unutmamak lazım. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı yaz döneminde vatandaşlarımızın hizmete olan ihtiyacını giderebilmek için gece-gündüz çalıştılar. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar. Bu vesileyle emeği geçen işçisinden, mühendisine, herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim, inşallah çıktığımız bu yolda bizi muvaffak eylersin. Daha da büyük hizmetleri yapmayı nasip etsin inşallah" dedi.

"Bu sene toplamda 164 bin ton asfalt dökmüş olduk"

"Bizi bu tesisi kurmaya teşvik eden en önemli sebep, önemli bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç, özelikle kırsalda ulaşım konforunun artması ve rahat bir şekilde sağlanması" diyen Vali Kızılkaya, konuşmasın şöyle devam etti:

"Aynı zamanda tarım ve hayvancılığa, bunun ilimizdeki birçok türev faydalara sebep olacağını biliyorduk. Bu tesisle birlikte 69 kişiye istihdam sağlamış olduk. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde çok daha büyük bir rakama tekabül ediyor. Bu sene toplamda 164 bin ton asfalt dökmüş olduk. Bu, sadece kırsalda yapmış olduğumuz 111 kilometre asfaltta tekabül ediyor. Sadece kırsalda değil, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında asfalt taleplerini de karşılamış oluyoruz."

"Kurumsal kapasitemizi çok güçlendirmiş olduk"

Tesisin ellerinde olduğu için artık ihale ile uğraşmak durumunda kalmadıklarına dikkat çeken Vali Kızılkaya, "Dışarından hizmet satın almak durumunda kalmıyoruz. Dışarıdan satın almak durumunda kaldığımızda hem bir nakde ihtiyaç duyulmuş oluyordu. Hem de bize zaman kaybına sebep oluyordu. Böyle bir tesisi kazandırarak kurumsal kapasitemizi çok güçlendirmiş olduk. Bu 50 iş makinesine özel idare olarak sahip değilken, bu makineleri dışarından kiralama suretiyle ediniyorduk. Böyle bir iş makinesi kapasitesine sahip olmak bile bize ayrıca bir güven veriyor. Çünkü zaman zaman başka işlerde de ihtiyacımız oluyor. Allah göstermesin özelikle afet durumlarında bu iş makinelerinin envanterimizde olması bizim için çok çok önemliydi" diye konuştu.

"Güneş enerji sistemiyle bu tesisin elektrik ihtiyacını da sıfırlamış olacağız"

Tesisin özeliklerine değinen Vali Kızılkaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu tesisin şöyle bir özeliği de var. Burası aynı zamanda bir ocak niteliğindeydi. Buradan çıkarttığımız malzemeyi tekrar asfalt üretiminde kullanıyoruz. Bu tesise uzaktan malzeme getirmeye de gerek kalmıyor. İhtiyaç duyulduğunda yapıyoruz. Fakat buranın öyle bir önemi de var. Buraya önümüzdeki günlerde maliyetleri daha da düşürebilmek için güneş enerji sistemini getireceğiz. Güneş enerji sistemiyle bu tesisin elektrik ihtiyacını da sıfırlamış olacağız. Malzemeyi büyük ölçüde buradan çıkartıyoruz. Suyunu da sağladık. Güneş enerjisiyle elektriğini de sağlarsak, dışarıdan sadece bitüm asfalt malzemesi olarak birde doğal gaz kalıyor maliyet girdilerimiz olarak. Onun haricinde her şeyi kendimiz yapıyoruz."