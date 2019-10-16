Silah ambargoları kısa sürede etkisiz uzun vadede sorun yaratabilir
Başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerin Türkiye’ye silah ambargoları, kısa vadede kullanılan platform ve sistemlerin çalışmasını engelleyecek bir etki yapmayacak. Ancak uzun vadede ise platform, sistemlerin geliştirilmesi ve yürüyen projelerin sonuçlandırılması için ambargo risk yaratabilir.
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