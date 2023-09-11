Silah fabrikasında 90 kişilik istihdam

İlçede gıda sektöründe depo ve reyon görevlerinde bulunduğunu anlatan Tutal, uzun yıllar pazarlamacılıkla uğraştıktan sonra av tüfeği üretimi yapmaya karar verdiğini ifade etti. Tutal, konfeksiyon mağazasında tezgahtarlık yapan arkadaşı 49 yaşındaki Süleyman Alaboğa ile sektöre girdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İlk başta av tüfeği ve malzemelerini bayilere satıyorduk. 2013'te yurt dışına malzeme satmaya başladık.

İki yıl sonra da belli bir noktaya gelince 'ürünümüzü kendimiz üretelim ve satalım' düşüncesiyle firmayı kurduk. 9 ay kadar önce de bu yeni fabrikaya taşındık. Daha iyi kaliteli malzeme yapmaya başladık. Üç yıldır da Amerika ile ticaret yapıyoruz. 2021'de 35 bin tüfek ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da 55 bin tüfek ihracatı yapacağız."

İhracatta talepler her yıl artarak devam ediyor

Üretime başladıktan sonra bazı sıkıntılar yaşamalarına rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmediklerini anlatan Tutal, "İnsanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.