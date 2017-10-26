Silah OSB'de arsa tahsisleri başladı

26 Ekim 2017

Kırıkkale'de 500 dönümlük arazi üzerine kurulacak Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, altyapı çalışmaları tamamlanarak arsa tahsisleri için ön talepler alınmaya başlandı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki kurulacak organize sanayi bölgesinde altyapı çalışmalarına yaklaşık 20 milyon lira harcandı. Öte yandan yatırım teşviklerinde 4. bölgede yer alan Kırıkkale'de, Silah İhtisas OSB'ye yatırım yapacak girişimciler, 5. bölge teşviklerinden yararlanabilecek.

Silah İhtisas OSB'ye yatırım yapmayı planlayan firmaların taleplerinin alınmaya başlandığını ifade eden Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, şöyle konuştu: "Uygun bulunan firmalara kasım ayı içerisinde arsa tahsisleri yapılacak. Daha OSB'mizi tanıtmadan çok talep aldık. Onları değerlendiriyoruz. Bu talepler içerisinde birkaç yatırımcı firmanın yeterliliği ve ciddiyeti bakımından araştırma ve istihbari çalışmalarının ardından ön tahsisleri yaptık. Bu firmalardan biri 2 ay içerisinde kazmayı vuracak. 3-4 ay içerisinde fabrika bloklarının yükseldiğini göreceğiz"

OSB'de 64 parsel bulunduğuna dikkati çeken Haktankaçmaz, "Kazmayı vuracak firmaya 12 dönüm tahsis ettik. Parsel sayısı 64 dedik ama bunların birleştirilmesi mümkün. Buraya 10 firma gelsin ama büyük firma gelsin istiyoruz. Öyle 40-50 firma olmasına da gerek yok" diye konuştu.

Kaynak: AA