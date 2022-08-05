Şile Bezi üretimi için 10 milyon TL’lik yatırım

Mehmet HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde düzenlenen “Ritüelleriyle Şile Bezi” etkinliğinde şile bezinin üretim süreci birebir canlandırıldı. A-la Kadınlar Plajı’nda düzenlenen ritüele Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yanı sıra davetliler yer aldı.

Şile Bezi’ni dünya markası haline getirebilmek ve üretimi artırabilmek adına üretim tesisi projesini de en kısa sürede hayata geçireceklerini açıklayan Ocaklı, “Şile geneline yayılmış olan üretim ağını tek bir noktada toplayabilmek adına TOKİ ile planladığımız Şile Bezi Üretim Tesisi projesinin temelini kısa bir süre sonra atacağız. Toplamda bin 450 metrekare alan üzerine kurulacak tesis, 2 adet dokuma atölyesi, çözgü atölyesi, konfeksiyon atölyesi, satış alanı, idari ofis, yemekhane ve diğer sosyal donatı alanları ile entegre bir üretim tesisi olarak kurgulandı. Bu tesis ile yerel üretim yapan tüm Şile Bezi butiklerine büyük bir katma değer sağlanacak” dedi.

Üretim 2 yılda 4 kat artacak

Şile’de şu an 60 bin metre Şile Bezi dokunduğunu bildiren Ocaklı, mevcutta bulunan bu potansiyeli üretim tesisi ile 2 yılda 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Ocaklı, kuracakları üretim tesisi ile 100 kadına da iş sağlayacaklarını duyurdu. İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezi’ni dünyaya tekrar duyurmak için seferberlik başlattıklarını aktaran Ocaklı, “Ünü dünyaya ulaşmış ve İstanbul’un ilk coğrafi işaret tesciline sahip ürünü olan Şile Bezi’ni bugün bulunduğu yerden kadınlarımızın katkılarıyla daha ileri götüreceğiz. Şileli kadınların elinde doğan Şile Bezi, yüzyıla aşkın süredir kadınlarımızın elinde hayat bulmaya devam ediyor” diye konuştu.

Şile'de 1970'lerin başında 500'ü aşkın dokuma tezgâhında çalışan yaklaşık bin 500 kadının olduğunu ve ortalama 130 bin top / 2 milyon 600 bin metre Şile Bezi üretimi yapıldığını ileten Ocaklı, 1971’de Batı Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşık olarak 30 milyon liralık Şile Bezi ihracatı yapıldığını aktardı.

Festival 33 kez düzenleniyor

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz iki yıl düzenlenemeyen festivalin 33’üncüsü bu yıl tüm İstanbul’u kucaklayarak büyük bir coşkuyla başladı. “Şile Bezi”nin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleştirilen, farklı ülkelere, kültürlere el sanatı değerlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları da ağırlıyor. Çok sayıda panel, söyleşi, atölye ve gösterilerin yanı sıra birçok şarkıcı da sahne alacak.