Silindirik pilde dışa bağımlılık azaltılacak

Pil Teknolojileri Çalıştayı’nın altıncısı ASPİLSAN Enerji'nin ev sahipliğinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ahi Evran Kongre Salonu'nda başladı.

Sektörde söz sahibi kurumların temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getiren çalıştayda, dünyadaki teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği çerçevesinde enerji çözümleri ele alınacak. Çalıştay 3 gün sürecek.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, yüksek teknolojiye yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini, bu kapsamda fabrika olarak pil hücresi üretim tesisini hayata geçirdiklerini ifade etti. Pilde yerli üretimin en kısa sürede hayata geçirileceğini dile getiren Tekin, bu sayede dışa bağımlılığın en aza indirileceğini belirtti. Tekin, savunma sanayi başta olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde kritik projelere imza atıldığını ve özgün bataryalar üretildiğini anlattı.

ASPİLSAN'ın lityum iyon pil yatırımıyla 2022'de yerli hücre pil üretimine başlayacağına dikkat çeken Tekin, "Yurt dışından yılda 18 milyon adet ithal edilen silindirik pille ilgili bağımlılığımız öncelikle azaltılacak. Daha sonrasında ihraç edilir hale getirilecektir." dedi.

“Lityum iyon pil üretim fabrikası 5-6 ay sonra üretime başlayacak”

Türk Silahları Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de ASPİLSAN'ın Türkiye için önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Piyade, ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri'de kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisiyle ilgili, "Kayseri'de açılacak fabrikayla gelecekte onun yanında hizmet edecek çok sayıda şirketin kurulacağını söyleyebilirim. Çünkü bu lityum iyon pil yatırımı Avrupa'da yok. Türkiye'de ilk olacak. Bu fabrikamız 5-6 ay sonra üretime başlayacak." ifadelerini kullandı.