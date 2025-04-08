Simit fiyatına zam sinyali!

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarının yakın zamanda artabileceğini duyurdu. Delibaş, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığına resmi yazı gönderdiklerini belirterek, önümüzdeki aylarda simidin fiyatının 20 liraya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Savaş Delibaş, mevcut simit satış fiyatlarının işletmelerin maliyetlerini karşılamadığını vurguladı. Şu an bir simidin maliyetinin 18 lira 80 kuruş olduğunu dile getiren Delibaş, KDV eklendiğinde bu rakamın 20 lirayı geçtiğini söyledi. Bu durumda simitçilerin her satıştan yaklaşık 5 lira zarar ettiğini belirten Delibaş, işletmelerin ayakta kalabilmesi için simit fiyatının aslında 30 lira olması gerektiğini savundu.