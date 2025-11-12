Şimşek: Doğrudan yatırımlar son 10 yılın zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydederek üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini belirtti.

Dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğünü vurgulayan Şimşek, reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.



Doğrudan yatırımlarda 10 yılın en yüksek seviyesi

Doğrudan yatırımların finansman kalitesini artırdığını, üretim kapasitesini ve istihdamı desteklediğini ifade eden Şimşek, yılın ilk dokuz ayında doğrudan yatırımlarda 11,4 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Şimşek, net doğrudan yatırım girişinin ise geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artışla 4,3 milyar dolar olduğunu aktardı.

Şimşek, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız” dedi.