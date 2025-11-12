Şimşek: Doğrudan yatırımlar son 10 yılın zirvesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu söyledi. Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu seyrin sürdüğünü, doğrudan yatırımların ise yılın ilk dokuz ayında 11,4 milyar dolarla son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydederek üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini belirtti.
Dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğünü vurgulayan Şimşek, reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 12, 2025
Dış finansmana erişimdeki olumlu görünüm üçüncü çeyrekte de sürdü. Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları… pic.twitter.com/8ze1C2DQnu
Doğrudan yatırımlarda 10 yılın en yüksek seviyesi
Doğrudan yatırımların finansman kalitesini artırdığını, üretim kapasitesini ve istihdamı desteklediğini ifade eden Şimşek, yılın ilk dokuz ayında doğrudan yatırımlarda 11,4 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaşıldığını bildirdi.
Şimşek, net doğrudan yatırım girişinin ise geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artışla 4,3 milyar dolar olduğunu aktardı.
Şimşek, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız” dedi.