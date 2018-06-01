Şimşek: Ekonomi 2. çeyrekte denge bulacak
Başbakan Yardımcısı Şimşek, ekonomideki dengelenmenin yılın ikinci çeyreğinde ivme kazanarak devam edeceğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, attığı iki twit'le Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında denge bulacağını belirtti.
Şimşek'in paylaştığı mesajlar şu şekilde:
“Ekonomide 2. çeyrekte başlayan yeniden dengelenme, yılın 2. yarısında para politikası, makro ihtiyati tedbirler ve mali disiplin ile ivme kazanarak devam edecek.
Orta vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı yüzde 3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz.”