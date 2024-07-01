“Şimşek için önemli zafer”

Emre ERGÜL

Küresel ekonominin nabzını tutan İngiliz Financial Times gazetesi, “Türkiye para aklama listesinden çıkarıldı” başlığını attığı haberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i işaret etti: “FATF kararı, uluslararası yatırımcılara ülkenin varlıkları konusunda daha fazla güven verecek şekilde belirlendi.

FATF’ın bu hamlesi Şimşek için önemli bir zafer. Şimşek, mali kural ve düzenlemeleri güçlendirerek ve yıllarca süren ekonomik krizi ateşleyen alışılmışın dışında politikaları gevşeterek son yıllarda Türkiye piyasalarından kaçan uluslararası yatırım-cıların ilgisini çekmeye çalıştı.”

“FATF Başkanı Raja Kumar, Türkiye’yi gri listeden çıkarma kararının başlıca nedeni olarak, özellikle Türkiye’nin karmaşık kara para aklama ve terörün finansmanı soruşturmalarını sürdürme konusunda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti. Dikkat çeken bir örnek olarak, Türkiye geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.”

FATF, kara para aklama ve terörizm finansmanında mücadelede yetersiz kalan ülkeleri incelemek için 1989’da OECD tarafından kuruldu. Bu yıl Türkiye ve Jamaika listeden çıkartılırken; Monako ve Venezuela listeye eklendi. Listede 21 ülke bulunuyor.” Uluslararası haber ajansı Reuters da gri listeden çıkışın daha fazla doğrudan yabancı yatırıma yol açacağına dikkat çekti ve Bluebay Varlık Yönetimi stratejisti Tim Ash’ın şu yorumuna yer verdi: “Türkiye’den güzel haberler ve Şimşek’ten reformlar gelmeye devam ediyor.”

FATF, Türkiye’yi, bankacılık, inşaat ve emlak gibi sektörlerin IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin yasadışı finansmanına karşı savunmasız olduğu gerekçesiyle 2021’de listeye almıştı. Amerikan CNBC de “Türkiye artık FATF’ın artırılmış izleme sürecine tabi değil” dediği haberinde Moody’s yöneticisi Muhammed Daoud’un şu sözlerini yayınladı: “Türkiye’nin gri listeden çıkarılması, Türk hükümetinin ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelelerini güçlendirme konusunda kaydettiği önemli ilerlemeyi kabul etmektedir. Bu gelişmenin Türkiye’nin uluslararası alanda itibarını artırması, potansiyel olarak yabancı yatırımı ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.”

Middle East Eye’ın başlığı ise “FATF’ın hamlesinin Türkiye’ye milyarlarca dolar değerinde orta ve uzun vadeli uluslararası yatırım getirmesi bekleniyor” oldu. Yatırım bankacılığı şirketinde çalışan ismini gizleyen bir ekonomist “Bu, Şimşek’in sıkı maliye politikaları konusundaki yetkisinin ötesinde elde ettiği en büyük başarıdır.

Parlamentoyu bu kadar dayanılmaz yasal değişiklikleri onaylamaya ikna etmek kolay olmadı. Kısa vadede yatırım ortamında hemen bir değişikliği tetiklemez. Ancak orta vadede doğrudan yabancı yatırımlar ve Türk hisse senedi yatırımları açısından olumlu bir karardır. Uzun vadeli yatırımcılar için önemli” dedi. Middle East Monitor, “Türkiye, haberi memnuniyetle karşıladı” derken; The Hindu, Jamaika’nın da Türkiye’yle birlikte listeden çıkartılmasının altını çizdi. First Post Washington’ın yorum-haberinde de “Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejimini iyileştirme konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir” denildi.

“Singapur'da verimli temaslarda bulunduk”

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek, sosyal medya he­sabından yaptığı paylaşımda, Singapur temaslarına ilişkin bilgi verdi. Singapur'da verim­li temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, "Dijital dö­nüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere po­tansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. FAT­F'ın Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terö­rizmin finansmanıyla mücade­lemizde gelecek dönem vizyo­numuzu anlattık" dedi.