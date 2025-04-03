Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisi sınırlı kalacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:
"Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."
Mart ayında TÜFE yüzde 2,46 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesine geriledi.
Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2025
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir… pic.twitter.com/vHzBlkPpvC