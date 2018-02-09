Şimşek: Piyasalardaki düzeltme kaygı uyandırmasın

09 Şubat 2018

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Reformlarda ne kadar hızlı ve radikal davranırsak, kişi başına milli geliri ve refahı o kadar hızlı artırıyoruz" dedi.

Şimşek, Başbakanlık Merkez Bina'da Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Eylem Planı'nın tanıtımı nedeniyle Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Burada yaptığı konuşmada paketin heyecan verici olduğunu belirten Şimşek, "Reformlarda ne kadar hızlı ve radikal davranırsak, kişi başına milli geliri ve refahı o kadar hızlı artırıyoruz. 1980'li yılların başında da böyleydi, 2000'li yılların başında da. İnşallah bu (eylem planı), yeniden büyük bir reform hamlesinin ilk önemli adımı." diye konuştu.

Türkiye'de 2000'li yılların başında 5 bin küresel sermayeli şirket bulunurken, bugün sayının 58 bine ulaştığını vurgulayan Şimşek, "Yapılacak bu düzenlemeler ve Türkiye'nin güçlü performansı, inanıyorum ki bunu 100 binlerin üzerine taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2002 yılı öncesinde ortalama 750 milyon dolarlık yatırım aldığının altını çizen Şimşek, söz konusu tutarın bugün itibarıyla 12 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Şimşek, eylem planı kapsamındaki reformlarla yatırım miktarının yıllık bazda rahat bir şekilde ikiye katlanabileceğini, bunun da cari açığın finansmanı konusunda Türkiye'nin elini rahatlatacağını söyledi.

"Türkiye güçlü performansını devam ettirecek"

Şimşek, Türkiye'nin geleceği parlak bir ülke olduğunun altını çizerek, "Bu adımlarla biz, büyüme potansiyelini daha da yükseltiyoruz. İnanıyorum ki Dünya Bankası İş Yapma Endeksi'nde yapacağımız sıçrama gibi Küresel Rekabet Endeksi'nde de Türkiye'ye sınıf atlatacak çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu yakın dönemde gördüklerini dile getiren Şimşek, buna karşın ülkenin bünyesini sağlamlaştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Şimşek, yakın zamanda kur riskinin yönetilmesine ilişkin önemli bir adım attıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Orada ihracatçımızın, yatırımcımızın önü açık ama kur riskini yönetmeye yönelik atılan o adımı da bundan sonra ortaya çıkabilecek şoklara karşı bir adım olarak görmek lazım. Kamu maliyesinde de bir alan var. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımız zaman bugün yapmış olduğumuz ve devamı gelecek reformlarla bünyemizi sağlamlaştırıyoruz. İç ve dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırıyoruz. Bunu ben önemsiyorum. Piyasada yakın dönemde, özellikle gelişmiş ülkelerde varlık fiyatlarındaki şişme nedeniyle düzeltmeler burada kaygı uyandırmasın. Çünkü Türkiye olarak biz, aslında bugünlere hazırlık olarak uzun bir süredir manevra alanımızı genişletecek çalışmalar içindeyiz ve birçok çalışmada da mutfak aşamasını geçtik. Fiilen bunlar hayata sokuluyor. İnşallah geçmişte olduğu gibi bu dönemde de Türkiye şoklara karşı dayanıklılığını ortaya koyacak ve güçlü performansını devam ettirecek."

Hisarcıklıoğlu ve Büyükekşi de konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kamu ve özel sektörün birlikte Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıyacağını belirtti.

Türkiye'de 15 yıldır çözülemeyen birçok sorunun artık çözülebildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "YOİKK kurulduğundan beri tartıştığımız konuların bugün çözümlenmiş olduğunu gördük." dedi.

Eylem planındaki başlıkların hepsinin devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Ağustos 2016'da yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çok önemli adımların yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin ilk 20 ülke arasına girebilmesi için sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da konuşmalarında eylem planından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: AA