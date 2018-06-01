Şimşek: Politika bileşimini güçlendireceğiz

01 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, attığı iki twit'le Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında denge bulacağını belirtti.

Şimşek'in paylaştığı mesajlar şu şekilde:

“Ekonomide 2. çeyrekte başlayan yeniden dengelenme, yılın 2. yarısında para politikası, makro ihtiyati tedbirler ve mali disiplin ile ivme kazanarak devam edecek.

Orta vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı yüzde 3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz.”

"Altın hariç cari açık muhtemelen zirveyi gördü"

Bu mesajlardan birkaç saat sonra yeni twitler atan Şimşek, enflasyonun birkaç ay içinde zirveyi göreceğini, altın hariç cari açığın ise muhtemelen zirveyi görmüş olduğunu belirtti.

Şimşek Twitter'da İngilizce yazdığı mesajında Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gören imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksine (PMI) atıfta bulunarak, "Son imalat PMI verisi yeniden dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Mal ihracatı ve turizm ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek, yani altın hariç cari açık zirveyi muhtemelen zirveyi gördü. Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir. Politika bileşimini güçlendireceğiz" dedi.