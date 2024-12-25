Şimşek: Programı kararlılıkla uygulayacağız, siz de bunu dikkate alın

Recep ERÇİN

Hazine ve Maliye Baka­nı Mehmet Şimşek, programı kararlılık­la uygulayacaklarını söyledi. Şimşek, “Sizin de yapmanız gereken bunu dikkate alma­nız. 2024'te özel sektörün bi­zim söylediklerimizi çok dik­kate aldığı kanısında değilim” dedi.

Sabancı Üniversitesi İs­tanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tara­fından geleneksel olarak dü­zenlenen IICEC Konferan­sında konuşan Bakan Meh­met Şimşek, “Kısa vadede sanayicimiz serzenişte bulu­nabilir; bir kısmı dış kaynaklı, bir kısmı iş modeli kaynaklı, bir kısmı programın istenme­yen etkilerindendir ama prog­ramın amacı sanayicimizi, gi­rişimcilerimizi daha verimli kılmak için. Bizim sizi zorla­mamız lazım, daha inovatif verimli olun deyince olmu­yorsunuz. Program üzerinden bunu sağlamamız lazım.

Çin ihracatının rota değiştirme­si bizim sanayicimizin tedbir alması gereken bir konu. Hiç­bir ülke kolay kolay mevcut kapasitesini yok etmez. O ka­pasite varsa önemli bir pazarı kaybederseniz, diğer pazarla­ra yüklenirsiniz. Sanayi ve Ti­caret Başkanlarımızla en çok konuştuğumuz konu budur. Sanayicimizin buna dikkat et­mesi lazım” uyarıları yaptı.

“Para ve maliye politikasının sınırları var”

“Türkiye'de ciddi bir enf­lasyon, hayat pahalılığı soru­nu var” ifadesini kullanan Ba­kan Şimşek, “Bunun için para politikası, maliye politikası, yapısal politikalar, gelirler politikası, yönetilen yönlen­dirilen fiyatlar noktasındaki politikaların hepsi 2025 yı­lında dezenflasyonu destekle­yici olacak. 2024 yılında enf­lasyon yüksek diyebilirsiniz, doğru ama yılın başında enf­lasyon yüzde 65 idi.

Yılı yüzde 44-45 ile kapatırsak 20 puana yakın düşüş olacak ve bu kötü bir düşüş değil” mesajları ver­di. Şimşek, “Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirirsek. Sermaye piyasaları derinle­şecek, bankalara olan kısa va­deli bağımlılığa son vereceğiz, uzun vadeli sermaye benze­ri kaynaklar erişimle gerçek anlamda girişimcilik ruhunu ortaya koyabileceğiniz orta­mı sağlayacağız.

Size sağlaya­cağımız en iyi şey finansal is­tikrar. Sabırlı olmanız lazım. Büyüme potansiyelimiz hâlâ yüksek. Bizim borçluluk ora­nımız düşük. Finansal koşul­lar zor ama bu geçici bir dö­nem. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi bir ekosistem, fi­nansal koşullarda karşı kar­şıya kalacağız. Yapısal dönü­şüm olmazsa olmazdır. Para politikasının, maliye politi­kasının sınırları var. Kalıcılık için yapısal dönüşüm elzem” diye konuştu.

“Yaşlanmadan zengin olabiliriz”

Türkiye’nin orta yüksek gelir grubunda olduğunu ve bir iki yıl içinde zengin­ler kulübüne girebileceği­ni ifade eden Bakan Şimşek, borçluluk bakımından Tür­kiye’nin benzer ülkelere gö­re bilançosunun sağlam oldu­ğunu vurguladı. Bakan Şim­şek, dünyada yaşlanan nüfusa dikkat çekerek, “Bizde de do­ğurganlık çok düştü ama hâlâ 18 yıllık bir fırsat penceresi var. Reformlarla bunu 30 yı­la çıkarabiliriz. Yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresi­ni yakalayabiliriz. Bizim için en büyük potansiyel kadınla­rımız. OECD ortalaması olan, kadınların iş gücüne katılı­mında yüzde 60'ları yakalar­sak milli gelir yüzde 20 artar” öngörüsünde bulundu.

“CDS’teki düşüşle 7 milyar dolar fayda”

“5 yıllık CDS'lerdeki düşüş bugünkü haliyle devam eder­se ki bence daha iyi olacak yıl­lık 7 milyar dolar dış borç fai­zinden tasarruf sağlayacağız” bilgisini veren Bakan Şimşek, ayrıca şunları aktardı: “Enerji verimliliği alanında yatırım­lar artacak. Elektrifikasyonlu demir yollarına ağırlık vere­ceğiz. Altyapıda birinci sıra­daki önceliğimiz bu. Elektrik­li araçları destekliyoruz. Dü­şük vergilendiriyoruz. Yerli üretim de var. Dışarıdan gele­cek yatırımlarla daha da bü­yüyecek. Küresel yeşil komp­leksiteye Türkiye en çok katkı sağlayan ülkeler arasında.

Re­zerv bir endişe konusu olmak­tan çıktı. Net rezerv 50 milyar dolara geldi. 2011'de 70 milyar dolarla zirvede idi. Ama doğru politikaları devam ettirirsek bu rezervler kalır. Edecek de. Ne örtük ne açık bir kur hede­fimiz yok. Çok ciddi fon akı­şı oldu. 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık ve fon akışı yönetmek beceri gerek­tiriyor Merkez Bankamız bu­nu iyi yönetti. Önümüzdeki dönem bu kadar olmaz.”

"Enerji fiyatları böyle giderse cari fazla veririz"

Uluslararası Enerji Ajansı (İEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, IICEC’te yaptığı sunumda, “Aylardan beri Ortadoğu'da büyük siyasi gerginlikler var ama petrol fiyatları 70 dolarlarda. Geçmişte bunlar olduğunda 3 haneli fiyatlar görürdük” dedi. Çin’in talebinin yavaşlaması ve Amerika kıtasında petrol arzının artması sayesinde fiyatların bu seviyelerde kaldığını ve çok büyük bir jeopolitik gelişme olmazsa kalmaya devam etmesini beklediklerini dile getiren Dr. Birol, doğalgazda da ABD ve Katar’ın LNG arzının artacağını bunun sayesinde fiyatların aşağı yönlü baskılanacağını öngördü.

Birol’un sunumu sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuşmasının cari dengeye dikkat çektiği bölümünde enerji fiyatlarına atıfla, “Fatih beyi (Fatih Birol) dinledikten sonra petrol fiyatı düşük kalacaksa, doğalgazda alıcı fiyatı belirleyecekse cari açıktaki iyileşme geçici değildir. Orta vadede, yapılan dönüşümle cari fazlaya geçebiliriz” mesajı verdi.

Türkiye’nin şansı var

Temiz enerji dönüşümüne çevre politikalarının etkisinin az olduğunu esas itibarıyla enerji arz güvenliği ve sanayi politikalarının dönüşümde etkili olduğunu vurgulayan Birol, şunları söyledi: “Çevre ve iklim riski azalsa da bu bitmez. ABD enflasyonu azaltmak için temiz enerjiye destek veren ciddi politikalar geliştirdi ve atağa geçti.

Avrupa ile Türkiye arasında birçok konuda iktisadi ve ticari fırsatların olduğunu düşünüyorum. 26 Şubat'ta ABD'deki enflasyonu azaltma kanununun benzeri AB'de açıklanacak. AB'nin yarının ekonomisi ve teknolojisindeki rolünü belirleyecek. Sadece Avrupa'nın kendi içinde değil partnerleri ile birlikte nasıl bir imalat yapısı kuracağı belli olacak. Birçok tamamlayıcı unsurlar var. Türkiye'nin de böyle bir şansı var.”

Güler Sabancı: Enerji değer zincirleri kritik unsur olacak

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Güler Sabancı, "Enerji değer zincirleri geleceğin ekonomilerinin en kritik unsuru olacak" dedi. Güler Sabancı, "Sürdürülebilir bir geleceğe yönelik tüm çabalarımızı odağında insan bulunuyor" mesajı verdi. Çağın gereklerine uygun bilimsel donatılmış insan kaynağına dikkat çeken Sabancı, IICEC ile enerji ve iklim alanlarında bütüncül bir vizyonu hayata geçirmeye çalıştıklarını vurguladı.