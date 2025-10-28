Şimşek, S&P’nin Türkiye Konferansı’nda konuşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, bu yılki Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansının program detaylarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konferansın açılış oturumunda 12 Kasım Salı günü TSİ 09.00’da bir konuşma yapacak. Şimşek’in konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin genel bir değerlendirme sunması bekleniyor.

S&P’den üst düzey katılım

Etkinlikte ayrıca S&P Global Ratings Yönetim Direktörü Frank Gill de değerlendirmelerde bulunacak.

Konferans, TSİ 09.00–15.30 saatleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

S&P’nin geleneksel hale gelen bu etkinliğinde, Türkiye’nin kredi görünümü, finansal piyasaların derinliği, sermaye akımları ve yatırım ortamı gibi başlıklar ele alınacak.