Şimşek ve Karahan Londra’da yatırımcılarla bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, iki gün sürecek Londra temasları kapsamında uluslararası yatırımcılarla görüşecek. Temaslarda Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve ekonomi programının ele alınması bekleniyor.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcı temasları kapsamında Londra'da uluslararası finans çevreleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
İki gün sürecek program çerçevesinde Şimşek ve Karahan'ın küresel yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisindeki güncel görünüm, uygulanan ekonomi programı ve para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ