Şimşek ve Karahan, New York'ta yatırımcılarla görüştü

Ekonomi yönetimi New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta yatırımcılarla bir araya geldi.

Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "17'inci Türkiye Yatırım Konferansı New York'ta Devam Ediyor! Amerikalı doğrudan yatırımcıları bir araya getiren Orta Vadeli Program oturumumuzu JP Morgan iş birliğiyle, Bakanımız Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'ın sunumlarıyla gerçekleştirdik" denildi.

Karahan ekonomideki yol haritasını anlattı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin 2023'ten beri başarıyla uyguladigi ekonomi programindaki son gelişmeleri ve gelecek dönem vizyonunu aktarırken, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP)'nin açıklanmasının hemen ardından uluslararası yatırımcılarla ilk kez New York'ta bir araya gelen Bakan Şimşek ve Başkan Karahan; Türkiye'nin yeni ekonomik yol haritasını aktarırken programın enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yatırım ortamının iyileştirilmesine dair hedeflerini paylaştı.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret ve yatırımların artmasını sağlayacak etkinliklerimize, güçlü iş birlikleriyle devam ediyoruz."

17. Türkiye Yatırım Konferansı

TAİK tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı bugün New York'ta başladı. Konferansın ilk gününde, Türkiye ve ABD'den iş insanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkevi'nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Söz konusu toplantıya Fortune 100 listesinde yer alan 25 Amerikan şirketinin üst düzey temsilcileri ve ABD ile yatırım ve iş ilişkisi bulunan Türk şirketlerini temsil eden yöneticiler katıldı.

Türkiye ve ABD arasında ticaretin ve yatırımların artması için düzenlenen etkinlikler 3 gün sürecek.