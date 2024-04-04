Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

Bloomberg kaynaklı habere göre Şimşek’e ziyaretinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Washington temaslarının ardından Şimşek 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katıldıktan sonra 23 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.