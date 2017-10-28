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Şimşek: Yatırımcıların güveni devam ediyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalardaki olumsuz gelişmelerden herkes gibi Türkiye'nin de etkilendiğini, ancak yatırımcıların güveninin devam ettiğini söyledi.

Şimşek: Yatırımcıların güveni devam ediyor
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Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "ABD bütçesinin onaylanması, Fed için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga var. Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra'da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor" dedi.

Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Şimşek, uluslararası yatırımcılar ile toplantılar ve düşünce kuruluşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Londra'da olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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