Şimşek'ten enflasyon sonrası ilk açıklama: 2020'den bu yana en düşük seviyede

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Açıklanan verileri değerlendiren Şimşek, "Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Temel mal enflasyonu 2020'den bu yana en düşük seviyede

Enflasyonun alt kalemlerindeki gelişmelere de değinen Şimşek, temel mal enflasyonunun yıllık yüzde 15,9'a gerilediğini bildirdi.

Şimşek, bu oranın Kasım 2020'den sonraki en düşük seviye olduğuna dikkat çekerken yıllık kira enflasyonunun da son 46 ayın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

"Yapısal politikalarımızı sürdürüyoruz"

Küresel gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlamak için adımlar attıklarını belirten Şimşek, enflasyonla mücadelede yapısal politikalara devam edeceklerini vurguladı.

Şimşek, "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.