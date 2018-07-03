Şimşek'ten enflasyon yorumu: Sorun orta vadede kökten çözülür

03 Temmuz 2018

Enflasyon, haziran ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. TÜFE, aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a yükseldi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon, cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" dedi.

Yeni hükümetin politika setini daha da güçlendirip ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi ve yapısal reformları önceliklendireceğini belirten Şimşek, "Dış kaynakla yumuşak iniş mümkün" diye konuştu.

Enflasyon, haziranda 'zirve' yaptı!