Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan mesajı! Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan sn Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum.



Sn Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 9, 2023