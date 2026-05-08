Şimşek'ten 'jeopolitik belirsizlik' uyarısı: Küresel ticaret ve enerji fiyatları baskı altında
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatlarının küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayiyi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler aldıklarını bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ilk çeyreğine ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.
Jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirsizliklerin ve yüksek enerji fiyatlarının küresel ticaret ile talep üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Şimşek, bu ortamda sanayi üretiminin ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,2 arttığını kaydetti.
Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatları, küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturuyor. İlk çeyrekte sanayi üretimi çeyreklik yüzde 0,2 artarken, eksik çalışma günlerinin de etkisiyle yıllık yüzde 1,3 daraldı. Mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruz."
Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatları, küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturuyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 8, 2026
İlk çeyrekte sanayi üretimi çeyreklik yüzde 0,2 artarken, eksik çalışma günlerinin de etkisiyle yıllık yüzde 1,3 daraldı.
Mevcut küresel… pic.twitter.com/wikx8RHwPh