Sınai mülkiyet haklarında bilgi düzeyi artırılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin "Çerçeve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokole, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan imza attı.

Protokol ile Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren oda-borsalara, sektör meclislerine, kadın ve genç girişimci kurullarına ve akademik danışmanlara yönelik etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Geliştirilen iş birliği kapsamında, TOBB'a üye olan işletmelerin sınai mülkiyet ihtiyaçları belirlenerek, sanayicilere müşteri odaklı ve yerinde hizmet sunulacak.

Ayrıca TOBB'a bağlı oda ve borsaların coğrafi işaretli ürünlerin tesciline yönelik kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek.

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi ile ortaklaşa düzenlenecek etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin farkındalık düzeyi artırılacak.

Sicile kayıtlı patent ve marka vekilleri arasındaki iletişim güçlendirilerek sektörün gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecek.

Protokol kapsamında TOBB ve TÜRKPATENT, üniversite-sanayi arasında ve farklı ölçekteki firmaların kendi aralarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirecek.