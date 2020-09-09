09 Eylül 2020

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

Sinan Kılıçoğlu:

İsim ve marka değişikliğini Ağustos içinde tamamladık. 2005’ten buyana Türkiye’de faaliyette bulunuyoruz. Teknolojide son yıllarda önemli bir dönüşüm oldu. Yeni bir ekosistem doğdu. Hem bireyleri hem kurumları hedefliyoruz. 180 milyon mobil abonemiz var. Biz şirketlere yeni teknolojileri kullanmaları, IT kullanımına dönüşüm konularında danışmanlık yapıyoruz. Ofislerde IT yatırımları yeterli de olsa, pandemi döneminde evlere gidildiğinde aynı ortam oluşmadı. Bir iki hafta boyunca müşterilerimize bu alanda yardımcı olduk. Mart ortasından sonra online eğitime geçerek kültür şokuna uğradık. Aileler olarak da zorlandık. Okullar da zorlandı. Önümüzdeki dönemde bu alanda büyük değişiklikler olacak. Uzaktan çalışma çok önemli hale gelecek. Otomotiv sektöründe bu dönemde büyük değişiklikler olacak. Eğitim, sağlık, otomotiv… Dijitalleşme anlamında önümüzdeki dönemin en çok değişecek sektörler olacak. Büyük şirketler bu durumda şanslı. Çünkü yatırım yapma güçleri var.

Yayın tekrarlanacak.