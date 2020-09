Sinan Kılıçoğlu: Siber güvenlikte, siber korsanlardan ileride olmak zorundayız

15 Eylül 2020

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

Sinan Kılıçoğlu:

Marka değişimini Ağustos ayında tamamladık. Deutsche Telekom Türkiye olarak hizmet vermeye başladık. 2005’ten buyana faaliyet gösteriyoruz. Son yıllarda teknolojide, dijital alanda çok değişiklik oldu. Şirketler de iş yapış tarzlarını değiştirmeye başladı. Biz bir yanımızla da teknoloji şirketiyiz. Bu nedenle marka yapılanmasına gittik. Kurumsal şirketlere dijital hizmet götürüyoruz.

Değişim çalışmamızın 4 tabanı var. Bunlar;

Bulut hizmeti, connectivite, dijitalleşme ve güvenlik.

Dijitalleşmenin, bu anlamdaki dönüşümün olumlu yanları kadar, olumsuzlukları da var. Biz Akdeniz insanları, bir arada olmayı seviyoruz. Şirketler, kesinlikle yeni dönemde iş yapış tarzlarını değiştirecekler. Eğitim büyük değişiklik içine girdi. Bu değişiklik ilkokul düzeyine kadar indi. Sağlık hizmetlerinde de bu dönüşüm olacak. Sağlık alanı, bizim ilgi alanımız. Uzaktan sağlık hizmetleri ile 2005’ten buyana ilgileniyoruz. Teknoloji alanındaki yenilik, belki de en çok otomotiv sektörünü etkileyecek. Yapay zeka altyapısı ile birlikte kendi kendine giden otomobiller olacak. Teknolojik dönüşüm ve dijital altyapı şehir planlamasından konuk üretimine kadar her alanı etkileyecek. Dijital dönüşümde işletmeleri KOBİ ve büyük işletmeler diye ayırmamak gerekir. Özellikle bulut ve öteki teknolojilere KOBİ’ler de rahatça ulaşabiliyor. Dijital dönüşüm KOBİ’lerin dünyaya açılmasına, daha geniş pazarlara ulaşmasına yardımcı olacak. Türkiye için avantajlı bir süreç. Dört yapısal bloğumuzdan biri güvenlik. Hem müşterilerimiz açısından hem kendimizi korumamız açısından önemli. 180 milyon mobil aboneye sahibiz. Yaklaşık 40 milyon civarında karasal hat kullanan abonemiz var. Binlerce de kurumsal hizmet veriyoruz. Sürekli atak alıyoruz. Koruma bu nedenle çok önemli. Siber güvenlikte, siber korsanlardan ileride olmak zorundayız. Bu nedenle bu alana ciddi yatırım yapıyoruz. Güvenlik konusunun önemi giderek artacak. Güvenlik altyapısı olmadan dijital çağı sorunsuz sürdürmek mümkün değil. Siber güvenlik bir ciddi sorun olabilir. Dijital dönüşümde, iletişim tarafında ve sosyal medya öne çıkıyor bütün ülkelerde. Seçim çalışmalarında da etkili oldu. Dijital dönüşüm, her ülke için fırsatlar ve tehditler içeriyor. Doğru zamanda doğru adımı atarsanız sizin için fırsat olur bu dönüşüm. Dijital dönüşümü iyi anlayıp doğru adımları atabilirsek, artı değer üretebiliriz. Türkiye’nin dijital yol haritası iyi hazırlanmış. Doğru girişimler var. Dijital dönüşümde her şeyi devletten beklememek gerekir. Sivil toplum kuruluşlarına ve özel kuruluşlara da sorumluluk düşüyor. Herkes adım atmalı. Dijital dönüşümü, teknolojik dönüşümü kaçırırsak rekabet gücümüzü yitiririz. Bu süreç çok önemli.