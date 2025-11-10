Sincap markasının sahibi Ekmekçioğlu Gıda konkordato ilan etti

Kuruyemiş sektörünün köklü firmalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talep etti.

Mahkeme, 5 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere şirkete 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Konkordatonun başarı şansını değerlendirmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

İcra takipleri durduruldu

İcra ve İflas Kanunu’nun 294-297. maddeleri gereğince, şirket aleyhine yürütülen tüm icra, haciz ve muhafaza işlemleri durduruldu. Ayrıca geçici mühlet öncesinde düzenlenen çeklerin bankalarca “konkordato kapsamında” işlem görmesine karar verildi.

1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kurulan firma, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda “Sincap” markasıyla tanınıyordu.

Yüksek kalite standartları ve teknolojik üretim anlayışıyla bilinen şirket, son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve maliyet artışları nedeniyle finansal sıkıntıya girdi.

Mahkeme kararıyla birlikte, Ekmekçioğlu’nun yeniden yapılanma süreci resmen başlamış oldu.