Sinema sektörüne 92 milyon lira destek

Bakanlık Sinema Destekleme Kurulu sonuçları açıklandı. Yılın son Sinema Destekleme Kurulu toplantısında, ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’, ‘Çekim Sonrası’, ‘Ortak Yapım’ ve ‘Yerli Film Gösterim’ türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

2023 yılı başvuruları devam ediyor

Değerlendirmeler sonucunda, 4 ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’ projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’ projesine 6 milyon 900 bin lira, 1 ‘Çekim Sonrası’ projesine 400 bin lira, 3 ‘Ortak Yapım’ projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 ‘Yerli Film Gösterim’ projesine 1 milyon 990 bin TL olmak üzere toplamda 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı. 2023 yılında desteklenecek projelerin başvuruları, 26 Aralık’a kadar kabul edilecek.