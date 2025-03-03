Sinema ve dizi sektörüne 4 ayrı rekabet incelemesi

Rekabet Kurumu, sinema gösterimi ve dağıtımı, sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı, kast direktörlüğü, ajanslığı ve menajerliği ile abonelik temelli isteğe bağlı video platformlarında sinema ve dizi sektörüne yönelik dört ayrı inceleme başlattı.

Eş zamanlı olarak yürütülen bu incelemelerde, sinema ve dizi sektörüne yönelik içeriklerin oluşturulması, dağıtımı, gösterimi, yurt içine ve dışına satış ile pazarlama süreçlerine ilişkin, prodüksiyon, kast, menajerlik, sinema ve TV kanalı veya abonelik temelli isteğe bağlı video platformları gibi sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabet ile ilgili endişe ve sorunlar mercek altına alındı.