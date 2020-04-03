Sinemacılar filmlerin dijital platformda gösterilmesi için bastırıyor

03 Nisan 2020

Ceyhun KUBURLU

Türk sinema endüstrisi en zor dönemlerini yaşıyor. 2019’da kamuoyunda ‘Mısır kavgası’ olarak bilinen tartışma sonrası filmleri gösterime geç giren yapımcılar şimdi de korona virüsü nedeniyle zor günler yaşıyor. Organize İşler filminin gösterimdeyken Netflix’te yayınlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı kararla “Bir film gösterimden çıktıktan en az 5 ay sonra TV veya dijital platformlarda gösterilebilecekti.” Ancak sinemaların kapanmasının ardından yapımcılar bakanlığa başvurarak gösterimdeki filmlerin bir an önce dijital platformlarda yayınlanması için özel izin istediği öğrenildi.



Film yapımcıları, “Şuan Netflix gibi platformlar da bu kararın bir an önce çıkmasını istiyor. Çünkü onların içeriğe ihtiyacı var bizlerin de zararımızı azaltmaya. Eğer Kültür ve Truizm Bakanlığı bu kararı alırsa herkes rahatlayacak. Aksi taktirde 5 ay sonra birçok yapımcı bir daha film çekemeyebilir. Bu konu için gerekli başvuruları yaptık” dedi.