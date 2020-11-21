Sinemacılardan tarihi karar: Zaruri olarak ara veriyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Salgın birçok sektörü olduğu gibi sinemacıları da derinden etkilemiş durumda. İkinci dalganın yoğun yaşandığı son haftalarda yeni kısıtlamalar içine sinema salonları da dahil edildi.

Kararın sektörden gelen taleple olduğunu söyleyen Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, "İflas noktasına gelen sinemalarımızı yaşatmak adına zaruri bir ara vermek durumundayız" dedi.

Sektörün yaşadığı sıkıntının sadece pandemi kaynaklı olmadığını sözlerine ekleyen Genç, "Böyle olsaydı tiyatrolar da kapanırdı. Yapımcıların salonlara film sağlamaması en büyük sebep" diye konuştu.

Filmlerini bitirdiği halde sinema salonlarında vizyona çıkarmayarak dijital platformlara satan yapımcıların sektöre büyük sıkıntı yaşattığı biliniyor.

SİSAY'ın açıklaması

Derneğin kamuoyuna yaptığı duyuruda yaşanan olumsuzluklar anlatılarak şu bilgilere yer verildi:

"Sinema sektörü sadece Türkiye’de değil tüm dünyada zor günler geçiriyor. Yapımcısından salon sahiplerine, yönetmeninden set çalışanına sektörün tüm paydaşlarını etkileyen bu durum gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiriyor.

Koronavirüs pandemisi tedbirleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge çerçevesinde 16 Mart tarihi itibarıyla Türkiye’deki tüm sinema salonları kapandı. Bu süre zarfında sektör çok ciddi bir yara aldı. Ağustos ayıyla birlikte sinema salonları kademeli olarak açılsa da Mart ayından bu yana bazı sinema salonlarını kapılarını sinemaseverlere hiç açamadı. Hem Türkiye’de hem de dünyada sinema sektörü zorlu bir sınav verdi, vermeye de devam ediyor.

Yerli yapımcılar filmleri vizyona çıkarmadı

Global anlamda sinema sektöründe öne çıkan AMC Entertainment, Regal gibi markalar dahi COVID-19 sürecinden ciddi zarar görerek sinemalarının bir kısmını kapattı. Artan vakalar sebebiyle aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin de bulunduğu 15 Avrupa ülkesinde genel kapanma kararı alındı. Dolayısıyla dünya sineması pandemi karşısında ciddi bir sınav veriyor. Sosyal hayatın normalleşmesine katkı sunmak adına tüm sağlık önlemlerini alarak sinemaları bugüne kadar zarar etmek pahasına açık tutmaya çalıştık.

Beş ay büyük özveriyle açık tutmaya çalıştığımız salonlarımızda satılan bilet sayısı geçen yıla göre yüzde 95 oranında düştü. Avrupa sinemalarının kapanması nedeniyle bir çok yabancı filmin global vizyon tarihi ertelendi. Bilet satışının yüzde 65’ini gerçekleştiren yerli yapımcıların ellerindeki hazır filmleri bile vizyona çıkarmaması nedeniyle sinemalarımız

neredeyse tamamen içeriksiz kaldı.

İflas noktasına gelen sinemalarımızı yaşatmak adına zaruri bir ara vermek durumundayız. Bu zorlu süreci sinema sektörünün en az zararla atlatmasını ve en kısa sürede her şeyin yoluna girmesini umut ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."