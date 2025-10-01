Sinemada tarihi eylül rekoru: 780 bin kişi salonları doldurdu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye genelinde düzenlenen "Türkiye Sinema Festivali" kapsamında eylül ayı için tüm zamanların seyirci rekorunun kırıldığını açıkladı.

780 bin kişi sinemaya gitti

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27-28 Eylül tarihlerinde 1.500 salonda sinema biletlerinin 80 TL'den satıldığını ve bu kapsamda toplam 780 bin kişinin sinema salonlarını doldurduğunu bildirdi. Bakan Yardımcısı, seyirci sayısının bir önceki hafta sonuna göre yaklaşık 6 kat artarak 135 binden 780 bine ulaştığını, özellikle alışveriş merkezlerindeki sinema salonlarında yoğun ilgi yaşandığını aktardı.

Mumcu, "Bu güzel etkinlikte emeği geçen sinemanın tüm paydaşlarına ve özellikle siz değerli sinemaseverlere çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanarak, kültür ve sanata verilen değerin halkın yoğun katılımıyla karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.