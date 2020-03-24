Sinemalar yasaktan önce boşaldı
Koronavirüs nedeniyle kapanan sinemalar da bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu.
Ceyhun KUBURLU
Koronavirüs birçok sektörü derinden etkiledi. Son açıklanan verilere göre sinemalar, kapanmadan önce boşaldı. 14-20 Şubat haftasından itibaren sinema izleyici sayılarının düştüğü gözlendi. Sinema salonlarının kapanmasından önce ise 13-19 Mart haftasında salonlarda doluluk oranı yüzde 80 düştü.
14-20 Şubat tarihleri arasında 1.6 milyon izleyici barajını aşan sinemalar, bir hafta sonra yani 21-27 Şubat haftasında 1.4 milyon izleyici çekti. Bu rakam bir hafta sonra yüzde 30 düşüşle 28-5 Mart tarihlerinde 1 milyon olarak gerçekleşti. Bir sonraki hafta yani 6-12 Mart tarihlerinde 815 bin kişiye geriledi. Bu rakam sinemaların yasaklandığı hafta olan 13-19 mart arasında ise 189 bine geriledi.