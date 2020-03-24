Sinemalar yasaktan önce boşaldı

24 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Koronavirüs birçok sektörü derinden etkiledi. Son açıklanan verilere göre sinemalar, kapanmadan önce boşaldı. 14-20 Şubat haftasından itibaren sinema izleyici sayılarının düştüğü gözlendi. Sinema salonlarının kapanmasından önce ise 13-19 Mart haftasında salonlarda doluluk oranı yüzde 80 düştü.



14-20 Şubat tarihleri arasında 1.6 milyon izleyici barajını aşan sinemalar, bir hafta sonra yani 21-27 Şubat haftasında 1.4 milyon izleyici çekti. Bu rakam bir hafta sonra yüzde 30 düşüşle 28-5 Mart tarihlerinde 1 milyon olarak gerçekleşti. Bir sonraki hafta yani 6-12 Mart tarihlerinde 815 bin kişiye geriledi. Bu rakam sinemaların yasaklandığı hafta olan 13-19 mart arasında ise 189 bine geriledi.