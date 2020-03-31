Sinemanın hasılatı yüzde 54 geriledi

31 Mart 2020

SELENAY YAĞCI

İSTANBUL - Koronavirüs salgını etkisiyle sinemalar, kapılarını kapatmadan önce kan kaybetti. Bu yıl martın ilk 15 günü açık olan sinema sektöründe, hasılatı geçen yıla göre yüzde 54 azaldı. Nisan ayında hiç film yayınlayamayacak sektörde vizyon tarihi mayısta olan bazı filmler de erteleniyor. Boxofficeturkiye.com verilerine göre, 1 - 19 Mart arasında, filmlerin toplam hasılatı 27 milyon 999 bin 39 TL olarak gerçekleşti. Sinemaya giden seyirci sayısı ise yüzde 59 kayıpla 1 milyon 626 bin 812 seyirci oldu. Bu yılın Mart ayını 2018'e göre kıyaslarsak, seyircide yüzde 73 kayıp hasılatta yüzde 63 kayıp gösterirken, 2017'ye göre ise seyircide yüzde 75 kayıp hasılatta yüzde 64 kayıp gösteriyor.

Box Office Türkiye’ye göre dünyada yayılan koronavirüs salgının Türkiye’de görülmesinden önce de insanların sinema salonlarından korktuğu anlaşılıyor. 14-20 Şubat haftasından itibaren sinema izleyici sayılarının düştüğü gözlendi. 14-20 Şubat arasında 1.6 milyon izleyici barajını aşan sinemalar, bir hafta sonra yani 21-27 Şubat haftasında 1.4 milyon izleyici çekti. Bu rakam bir hafta sonra yüzde 30 düşüşle 28-5 Mart tarihlerinde 1 milyon olarak gerçekleşti. Bir sonraki hafta yani 6-12 Mart tarihlerinde 815 bin kişiye geriledi.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı ve sosyal izolasyonun tavsiye edildiği ilk hafta sonu ise son 9 yılın en düşük seyircili hafta sonu oldu. 13-15 Mart arasındaki salonlardaki seyirci sayısı bir önceki hafta sonuna göre yüzde 69 düşerek, yaklaşık 167 bin oldu. Toplam 35 filmin vizyonda olduğu hafta sonu hasılat da yüzde 69 düşerek, 3 milyon 79 bin 931 TL oldu. Hafta sonu toplam seyirci miktarının bu sayıdan daha düşük olduğu en son periyot ise 164 bin seyirciyle 29-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında yaşanmıştı.



Bloodshot: Durdurulamaz Güç birinci sıradaydı

Salgın tehdidinin gölgesinde kalan hafta sonunda, vizyonun yenilerinden Bloodshot: Durdurulamaz Güç 41 bin 819 seyirciyle listeye birinci sıradan giriş yaparken, Bayi Toplantısı 32.161 seyirciyle ikinci basamakta yer aldı. Gösterimdeki yedinci hafta sonunu geride bırakan Eltilerin Savaşı, 25 bin 33 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer bulurken, Zengo 22.893 seyirciyle dördüncü basamakta haftayı kapattı. Hafta sonunun bir diğer yeni filmi Araf 4: Meryem ise 10.068 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım oldu.

Sinemalara yasak geldiği hafta olan 13-19 Mart haftasının toplamına bakıldığında ise 47 filmin vizyonda olduğu seyirci sayısı yüzde 76.7 düşerek 189 bin 655 olurken, hasılat ise yüzde 75.6 düşerek 3 milyon 445 bin 49 TL oldu.