Sinemaya eğlence vergisi desteği uzatıldı

ANKARA (DÜNYA)-Pandemi döneminde yerli ve yabancı film gösteriminde yüzde 10 olan eğlence vergisini yüzde 0’a indiren Cumhurbaşkanı Kararının süresi tekrar uzatıldı.

Buna göre yerli ve yabancı film gösterimden alınan yüzde 10’luk eğlence vergisi, 31 Aralık 2022’ye kadar yüzde 0 olarak alınacak.

COVID-19’un pandemi olarak ilan edilmesinin ardından açıklanan sektörel destek paketleri ile sinema sektöründe uygulanan eğlence vergisi yüzde 0’a indirilmişti.

İlk desteğin süresinin dolmasının ardından, sözkonusu destek son olarak 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılmış. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema sektörüne verilen vergi desteğinin süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.