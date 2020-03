“Singapur Varlık Fonu Türkiye’de yatırım fırsatları araştırıyor”

16 Mart 2020

Yeşim ARDIÇ

Singapur Varlık Fonu’nun, Singapur merkezli şirketlerin Türkiye’deki bazı yatırımlarını desteklediğine dikkat çeken Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, “Dünyanın en büyük fonları arasında yer alan Singapur Varlık Fonu, karşılıklı yeni yatırımlar ve satın almalar için Türkiye’de ciddi araştırmalar, çalışmalar ve görüşmeler yapıyor. Bu Türkiye’ye olan güveni gösteriyor” dedi.

Türkiye ile Singapur arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) yarattığı fırsatların, tam olarak algılanamadığına da vurgu yapan Büyükelçi Tow, “Oysa STA iki ülke iş dünyasına çok büyük fırsatlar sunuyor. STA örneğin Türk iş dünyasının 650 milyon nüfuslu Güney Asya pazarına Singapur üzerinden gümrüksüz açılması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Ankara Sohbetleri’ne konuk olan Büyükelçi Tow, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak’ın sorularını yanıtladı.

SİNGAPUR, EN REKABETÇİ EKONOMİ SEÇİLDİ

● “Singapur’u kısaca özetler misiniz?” dersek, neler söylersiniz?

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Singapuru 2019’da en rekabetçi ekonomi seçti. Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 2019’da 2’inci sırada. Küresel İnovasyon Endeksi’nde 2019’da Asya’da 1’inci, dünyada 8’inci sırada. Küresel Yetenek Rekabetçiliği Endeksi’nde 2019’da Asya’da 1’inci, dünyada 2’inci sırada.

TÜRK ÜRÜNLERİN SİNGAPUR'A GİRİŞİ OLDUKÇA AVANTAJLI

● İki ülke iş dünyasına büyük fırsatlar sunan STA imzalandı ancak tam olarak anlatılamadı galiba. STA sonrasında beklentiler gerçekleşti mi?

STA onaylandığından beri, Türk firmalarının çoğunluğu bu anlaşmanın sunduğu fırsatlar hakkında bilgi sahibi değil aslında. İkili ticaret bir milyar dolar civarında ve ticaret fazlası Türkiye’nin lehine. STA ile Türk ürünlerinin Singapur’a girişinde gümrük vergisi ortadan kalktı. Bu anlamda Türk ürünlerinin Singapur’a gidişi oldukça avantajlı. Sadece mal ihracında değil hizmet ihracında da bu geçerli.

Yanı sıra bu STA, Türkiye’nin herhangi bir ülke ile imzaladığı en modern ve en kapsamlı anlaşma ve farklı alanları da içeriyor. E-ticaret ve kamu alımlarında da ciddi fırsatlar barındırıyor. Kolay ulaşılabilirlik ve kolay ticaret yapmayı da getiriyor. Örneğin e-ticaret alanında Singapur, Çin’de Hindistan’da Endonezya’da oldukça önemli bir oyuncu. Türk iş dünyası bu avantajdan da faydalanabilir. İhracatın çoğu artık e-ticaret üzerinden yapılıyor. Kimse dükkana gidip alışveriş yapmıyor. Örneğin Çin’de Endonezya’da herkes cep telefonları ve bunlardaki aplikasyonlar üzerinden alışveriş yapıyor. Bizim firmalarımızın bu pazarlarda iyi iletişimde olduğu iyi ağlar var. Türkiye bu pazarlara çok da aşina değil. Bu anlamda Singapurlu firmalar Türk firmaları o pazarlara götürme oralara açma anlamında yardımcı olacaklarına inanıyorum.

Çok büyük bir ülke değiliz. Çoğu zaman soruluyor, “Neden ticaretiniz bu kadar düşük?” diye. Fakat Türkiye’yi Asya’ya taşıyabilecek bir ülkeyiz. Özellikle e-ticaret ve fikri mülkiyet hakları konusunda ve finans hizmetlerinde bir merkez olmamız nedeniyle. Bu anlaşmayla beraber Türk firmaları Singapur’daki kamu ihalelerine girebiliyor. Bu da oldukça önemli bir diğer alan.

YATIRIM İÇİN ÇABALIYORUZ

● Singapur Varlık Fonu’nun Türkiye’de desteklediği somut yatırımlar oldu. Fon’un çalışmaları devam ediyor mu, yeni yatırımlar, satın almalar gündemde mi?

Singapur Varlık Fonu dünyanın en büyük fonlarından biri ve Türkiye ile de yakından ilgileniyor. Fon ulusal ve uluslararası büyük yatırımlara imza atıyor ve söylediğim gibi Türkiye’de de ciddi araştırmalar, çalışmalar ve görüşmeler yapıyor. Fon aracılığıyla Türkiye’de yatırım yapan firmalarımız var. Mersin limanı bunlardan biri. Tüm bu somut gelişmeler Türkiye’ye olan güveni de gösteriyor. Singapur’da yatırım yapmak isteyen Türk firmalar da bu fonun hedefinde. Hem Singapur’dan Türkiye’ye hem Türkiye’den Singapur’a daha fazla yatırımın olması için bizde büyük çaba içindeyiz.

TÜRK FİRMALARI, SİNGAPUR'U ZİYARET EDİYOR

● İkili görüşmelerin ve farkındalığın artması için büyükelçilik olarak neler yapıyorsunuz?

Teknoparklarla, ticaret odalarıyla ve start-up firmalarıyla görüşmeler yapıyoruz. 10 farklı ticaret odasıyla görüşmelerde bulundum ve fırsatlardan haberdar olmadıklarını gördüm.

Singapur merkezli firmaları Türkiye’ye getirip ticareti ve ilişkileri artırmak yönünde eşleştirmeler yapabilmek adına çaba harcıyoruz. STA hakkında farkındalık yaratmak için çabalıyoruz. Bu yıl Singapur’dan yetkilileri davet ettik. Singapur’daki fırsat, avantaj ve uygulamaları anlatıp, Türk iş dünyasının STA’yı daha iyi anlamalarına yardımcı olacaklar. Türk tarafının da bu yönde daha fazlasını yapacağını umuyorum.

Türk firmaları Kasım 2019’da Singapur Fintek Festivali ile SWITCH’e katıldı. Umarız daha fazla şirket bu organizasyonlara katılır ve Singapur firmaları ile bağlantı kurar. Ekim 2019’da Bursalı tekstil ve inşaat firmaları Singapur’u ziyaret ederek potansiyel ortaklar ile tanıştı ve fırsatlar hakkında bilgi aldı. Aralık 2019’da gıda sektöründe faaliyet gösteren 22 İzmir firması, Singapur’u ziyaret etti ve oradaki iş imkanlarına oldukça ilgi gösterdi. Daha fazla ticari heyet ziyaretlerine olanak sağlanabilir.

●Birlikte, üçüncü ülkelerde bir şeyler yapılabilir mi?

Bölgesel bir altyapı merkezi olarak, Singapur firmaları Türk firmaları ile işbirliği yaparak Güneydoğu Asya'daki altyapı kalkınma projelerinde yer almalarını kolaylaştırabilir. Güneydoğu Asya’da bölgenin güçlü ekonomik gelişimi ve artan nüfusuntan beslenen yoğun bir altyapı talebi bulunuyor. Asya Kalkınma Bankası’na göre, bölgedeki gelişen ülkelerin altyapı ihtiyacı 2030’a kadar artarak 26 trilyon doları geçecek. Akıllı ve sürdürülebilir altyapı projeleri geliştirmeyi desteklemek için gereken ana olanakları içeren enerjik ekosistemi ve finans merkezi rolü göz önünde tutulduğunda Singapur, Türk firmalarının altyapı yatırımı yapmaları için Güneydoğu Asya’ya bir giriş kapısı işlevi de görebilir.

Singapur Varlık Fonu’nun portföy firmalarının bazılarının, PSA International, Olam International and Ascott Holdings gibi, dünya standartlarında olduğunu belirten Jonathan Tow, bu firmların Türkiye de katma değer yarattığını söyledi. Tow, şöyle devam etti: “PSA International Pte Ltd liman sektöründe küresel bir aktördür. 2007 yılında, PSA Mersin Uluslararası Limanı’na yatırım yaptı. Halen Limanın yüzde51 hissesine sahip olmakla beraber, işletmesini de yapmaktadır. Olam International önemli bir küresel entegre tedarik zinciri yöneticisi ve tarım ürünleri ile gıda bileşenleri işleyicisidir. 2011 yılında Olam, Progida Group’u satın alarak Giresun, Ordu ve Samsun’daki tesisleri ile önde gelen bir doğal ve işlenmiş Türk fındığı, yerli badem, yer fıstığı ve susam üreticisi olmuştur. Türkiye’de ikinci en büyük fındık üreticisi konumundadır. Ascott Holdings, The Ascott, Somerset, Quest, Crest Collection ve Citadines markalarının sahibidir. Halen Somerset Maslak Istanbul’un işletmesini yapmakta olup, 2020 yılında İstanbul’da daha fazla proje başlatacaktır.”

