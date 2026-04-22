Sınır hattında turizm ekonomisi: Güney Kore'nin ziyaretçilere açtığı askerden arındırılmış bölge yoğun ilgi görüyor

Nagihan KALSIN – SEUL

Güney Kore’nin Kuzey Kore ile sınırını oluşturan Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ), yalnızca askeri bir hat olmanın ötesine geçerek ekonomik değer üreten bir alana dönüşüyor. Seul yönetimi, sıkı güvenlik önlemleri altında açtığı gözlem noktalarıyla ziyaretçilere Kuzey Kore’yi uzaktan gözlemleme imkânı sunarken, bu hattı aynı zamanda turizm gelirine dönüştürüyor.

Dünyanın en gerilimli sınırlarından biri olarak kabul edilen DMZ, her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği özel bir rota haline gelirken, bölge klasik turizm anlayışından farklı olarak “jeopolitik deneyim” sunan bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Rehberli turlar, kontrollü geçişler ve özel ziyaret paketleriyle şekillenen bu model, turizm ekonomisine yeni bir boyut kazandırıyor.

“Bu sadece turizm değil, stratejik iletişim”

DMZ hattındaki gözlem noktaları, Güney Kore’nin kontrollü biçimde dünyaya açtığı en hassas alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Yetkililer, bu uygulamanın yalnızca turizm faaliyetinden ibaret olmadığını vurguluyor:



“Bu alanlar sadece ziyaret edilen yerler değil, aynı zamanda Kore Yarımadası’ndaki gerçekliğin uluslararası kamuoyuna gösterildiği noktalar.” Ziyaretçilere Kuzey Kore yerleşimlerinin uzaktan gösterildiği bu noktalar, iki sistem arasındaki ekonomik ve sosyal farkın doğrudan gözlemlenmesini sağlıyor. Böylece DMZ, yalnızca fiziksel bir sınır değil, aynı zamanda uluslararası algının şekillendirildiği bir platform işlevi görüyor.

Turizm geliri ve “jeopolitik deneyim” pazarı

DMZ turları, Güney Kore turizm gelirleri içinde özel bir segment oluşturuyor. Bölgeye yönelik ziyaretler, standart turistik faaliyetlerin ötesinde, küresel ziyaretçiler için benzersiz bir deneyim sunuyor.Sektör temsilcileri bu durumu şöyle özetliyor: “İnsanlar sadece bir sınırı görmek için değil, dünyanın en kritik jeopolitik hatlarından birini deneyimlemek için geliyor.”

Bu çerçevede DMZ, rehberli turlar, ulaşım hizmetleri, güvenlikli geçiş sistemleri ve tematik ziyaret programlarıyla birlikte katma değerli bir turizm modeli yaratıyor. Tur operatörleri ve yerel hizmet sağlayıcılar için de yeni bir gelir alanı oluşurken, bölge ekonomisi bu özel turizm türünden doğrudan besleniyor.

İki farklı sistem arasındaki fark deneyimi

Gözlem noktalarının bir diğer işlevi ise uluslararası algı yönetimi. Güney Kore, ziyaretçilere Kuzey Kore’yi uzaktan göstererek iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal farkı görünür kılıyor. “Ziyaretçiler burada sadece bir manzara görmüyor, iki farklı sistem arasındaki farkı da deneyimliyor.” Bu yaklaşım, klasik propaganda yöntemlerinden farklı olarak yumuşak gücün kullanıldığı doğrudan gözleme dayalı bir anlatı sunuyor. Böylece DMZ, hem turistik hem de politik mesajların iletildiği çok katmanlı bir alan haline geliyor.

Sınırda barış mesajı da veriliyor

Yüksek güvenlikli yapısına rağmen DMZ, aynı zamanda barış söyleminin de üretildiği bir alan olarak konumlandırılıyor. Bölgedeki semboller ve anlatılar, Kore Yarımadası’nda olası bir birleşme ihtimaline işaret ediyor: “Bu hat sadece bir ayrım çizgisi değil, aynı zamanda bir gün ortadan kalkması umut edilen bir sınır.”

Bu yönüyle DMZ, yalnızca mevcut gerilimin değil, aynı zamanda geleceğe dair barış beklentisinin de temsil edildiği bir alan olarak öne çıkıyor.

Sınır hattı bir “ekonomi alanına” dönüşüyor

Güney Kore’nin DMZ politikası, klasik sınır anlayışının ötesine geçerek yeni bir model ortaya koyuyor. Sınır hattı artık yalnızca askeri bir ayrım çizgisi olarak değil, aynı zamanda ekonomik değer üreten, uluslararası algıyı şekillendiren ve diplomatik mesaj taşıyan çok boyutlu bir alan olarak konumlanıyor. Bu yaklaşım, güvenlik ile ekonominin aynı zeminde buluşabildiğini gösterirken, DMZ’yi küresel ölçekte dikkat çeken özgün bir model haline getiriyor.