Sınır kapılarında bayram rekoru: Araç ve yolcu girişleri zirvede

Kurban Bayramı'nın ardından Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş hareketliliği, sınır kapılarında rekor seviyelere ulaştı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 30 Mayıs 2026 tarihinde İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında binek araç girişlerinde tüm zamanların en yüksek günlük rakamları kaydedildi.

Verilere göre, İpsala Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 926, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan 1.489 ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 1.871 binek araç Türkiye'ye giriş yaptı. Söz konusu rakamlar, kapıların hizmete açılmasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük araç girişleri olarak kayıtlara geçti.

Pazarkule'de yolcu sayısı da zirve yaptı

Araç trafiğinin yanı sıra yolcu geçişlerinde de tarihi yoğunluk yaşandı. Pazarkule Gümrük Kapısı'nda 4 bin 833 yolcu girişi gerçekleşirken, bu rakam kapıda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük yolcu geçişi oldu.

Ticaret Bakanlığı, artan yoğunluğa rağmen geçişlerin herhangi bir aksaklık yaşanmadan sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, gümrük kapılarında hız, güvenlik ve konfor odaklı hizmet anlayışıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı, personelin yoğun çalışmaları sayesinde işlemlerin sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edildi.

Hizmet kalitesi vurgusu

Bakanlık açıklamasında, gümrük kapılarında tüm taşıma modlarında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, vatandaşların seyahat konforunu ve lojistik süreçlerin etkinliğini geliştirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.