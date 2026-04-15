Sınırda sıkı denetim: Milyarlarca liralık kaçak ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk üç ayında yürüttükleri operasyonlarda toplam 21,8 milyar lira değerinde kaçak ürüne el koydu.

Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre; uyuşturucudan tütün ürünlerine, alkolden tekstil ve kumaşa, değerli madenlerden araç ve makine aksamına kadar geniş yelpazede kaçak eşya ele geçirdi.

Yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla hem ulusal güvenliğin güçlendirilmesi hem de ekonomik kayıpların önlenmesi amaçlandı. Bu sayede kaçak ticaretin ihracatçılar üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması ve önemli miktarda ürünün ülkeye girişinin engellenmesi sağlandı.

En yüksek değer şubat ayında kaydedildi

Bu dönemde ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değeri ocakta 7,7 milyar lira, şubatta 9,3 milyar lira ve martta 4,9 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece en yüksek tutarlı yakalama şubat ayında gerçekleşti.

Operasyonlar kapsamında 3,1 milyar lira değerinde çeşitli eşya, 1,9 milyar lira değerli maden, 873,4 milyon lira araç, 538,6 milyon lira elektronik ürün, 185,2 milyon lira tütün ve alkol, 179,3 milyon lira makine ve aksamı ile 169,8 milyon lira gıda ürünü ele geçirildi.

İlk çeyrekte el konulan tütün mamulleri ve ilgili ürünlerin toplam değeri 69,6 milyon liraya ulaştı. Bu kapsamda 35,6 milyon liralık tütün, 31,9 milyon liralık sigara, 1,2 milyon liralık sigara kağıdı ve 643 bin liralık puro yakalandı.

Teknoloji destekli mücadele sürüyor

Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadelede son yıllarda teknolojik imkanların daha etkin kullanıldığı belirtilirken, bu alandaki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda, Milli Araç ve Konteyner Tarama (MİLTAR) Projesi ile geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin gümrük kapılarında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yarı sabit ve mobil sistemler, hibrit tarama teknolojileri, yapay zeka destekli yazılımlar ile dedektör ve hızlandırıcıların yerli üretimi üzerinde çalışmalar sürüyor.