Şinpaş 'KAP'a yapılan bildiriyi paylaştı: 'Yıkım kararı yok' dedi

Sinpaş Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü'nün, Milli Park sınırları içerisinde kalan Kızılbük otel inşaatı için belediyeye yıkım talimatı verdiği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

KAP'a yaptığı bildirmi yayımlayan şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.

Marmaris Belediye'sinin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır.

Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere, şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve belediyesince verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır.

Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiş, Marmaris Belediyesi, yapının ruhsata uygun olarak tamamlandığı için yapıya iskan ruhsatı da düzenleyerek vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir. Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır.

'Ortada yıkıma ilişkin bir karar yok'

Yine projenin ikinci etabının inşaatı da büyük ölçüde tamamlanmış, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçmiştir. Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesince alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur."

'Hisse fiyatlarımızı manipüle etmeye çalışan kişiler...'

Şirket yıkım kararı ile ilgili haberlerin manipülatif amaçlarla yayıldığını savunarak, sermaye piyasasında yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi verilerek yatırımcıların yönlendirilmesi ve piyasanın manipüle edilmesinin suç olduğunu hatırlattı.

"Şirketimizin ticari itibarını zedeleyerek hisse fiyatımızı manipüle etmeye çalışan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai süreci başlatma hakkımız saklıdır" denilen açıklamada, sürece ilişkin tüm detayların şeffaflıkla paylaşılacağı belirtildi.

Hisselerde yüzde 7 değer kaybı

Sinpaş ve Kızılbük GYO hisseleri 'yıkım kararı' iddialarının ardından yüzde 7'yi aşan düşüş kaydetmişti.

Marmaris Belediyesi'nden de konuyla ilgili gelen açıklamada 'Kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır' denilmiş ve mahkeme kararının beklenmesi gerektiği belirtilmişti.