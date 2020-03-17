Sipariş iptalleri başladı

17 Mart 2020

Osman KILIÇ

İSTANBUL - Aralık ayında ilk koronavirüs vakasının yaşandığı Çin’de üretimin durması ile yönünü Türkiye’ye çeviren tekstil sektöründe rüzgar tersine dönmeye başladı. Ocak ayından bu yana sektörde siparişlerin artmasını bekleyen sektör temsilcileri, salgının Türkiye’yi de etkisi altına alması ve ticaretin durma noktasına gelmesi nedeniyle siparişlerin durma noktasına geldiğini belirtti.

Inditeks gibi büyük grupların alımlarını azalttığı söyleniyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, özellikle tüketim mallarına bağlı siparişlerin keskin bir şekilde düştüğünü ve iptallerin yaşandığını söyledi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur da, salgının yayılmaya başlaması ile birlikte siparişlerin iptal edildiğini ve alımların ertelendiğini doğruladı.

Inditex Grubu’nun da siparişlerini azalttığını anlatan Uğur, “Tedarik bağlantısı yapılamıyor. İtalya’da pazardaki daralma yüzde 60’lar düzeyinde. Haziran’a kadar tüm siparişleri azalttılar. Bu tarihten sonra durumu analiz edeceklerini belirtiyorlar” dedi.

“İç piyasada da durum aynı”

Adana Sanayi Odası Başkanı ve Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da ihracat yapılan ülkelerde mağazaların kapalı olması nedeni ile ertelemeler ile birlikte iptallerin de yaşandığını söyledi. Kıvanç, “En son bugün Uzakdoğu yükleme yapmayın dedi. Bu durum uzun sürerse sektörümüzü oldukça kötü etkileyecek. İç piyasada da durum ihracat tarafıyla aynı durumda. Bugün imalatçı üretici firmaların sıkıntıları olabilir. Hiçbir firma finansal olarak destek olmasa ayakta duramaz” diye konuştu.

“Gemide teslimatlar durdu”

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomotiv yan sanayinde henüz iptallerin yaşanmadığını belirtti. Öte yandan aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili de olan Gemi İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak da gemi inşa sektöründe iptallerin olmadığını ancak gidiş gelişlerin azaldığını anlattı.

Bayrak, “Alıcıların görevlendirdiği yetkili ve sörveyörlerin gelişleri tamamen durdu. Aramalı ithalatında ciddi gecikmeler yaşanıyor. İhraç konusu gemi teslimleri yapılamıyor” dedi. Bir taraftan da fuarlar ertelenmeye devam ediyor. Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladıkları 3. uluslararası İstanbul Ağız- Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri (IDEX 2020) fuarını ileriki bir tarihe erteleme kararı aldıklarını söyledi.